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Marco Rossi szövetségi kapitány (j) és Bárány Donát a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján a belfasti Windsor Parkban 2026. szeptember 27-én. A válogatott másnap a Nemzetek Ligájának 2. fordulójában az északír válogatott ellen játszik Belfastban.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd / MTI

Fogadkozás az északír meccs előtt – Marco Rossi: többet nem beszélek a szerencséről

Infostart / MTI

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Belfastban, az északírek vendégeként is nehéz mérkőzésre számít a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, ezzel együtt csapatával szeretné megszerezni a három pontot.

A magyar állampolgársággal is rendelkező, 62 éves olasz szakember a vasárnapi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, már nem foglalkoznak a pénteki, ukránok ellen 1-0-ra elvesztett meccsel, mert mindig a következő feladatra kell összpontosítani.

„Az északír válogatott teljesen más stílust képvisel. Az elejétől a végéig koncentrálnunk kell, és nem szabad engednünk, hogy a 16-oson belül nyomást gyakoroljanak ránk” – mondta. „A hazaiak keretét jó játékosok alkotják, többségük az angol másodosztályban szerepel, amely sokak szerint a top öt után a legerősebb az európai bajnokságok között. Bár fiatal futballistákból álló csapat, de nagyon stabil, és a régóta posztján lévő szövetségi kapitánynak köszönhetően jellegzetes a stílusa. Nehéz mérkőzésre számítok, de szeretnénk megszerezni a három pontot.”

Marco Rossi az MTI kérdésére úgy fogalmazott, nehéz jósolni, de – ahogy a két válogatott korábbi mérkőzésein – ezúttal sem számít sok gólra.

„Minden összecsapás más, de az biztos, hogy az északírek nagy hangsúlyt fektetnek a védekezésre, ahogy mi is. Túl sok gólra ezúttal sem számítok” – mondta.

A kezdőcsapattal kapcsolatban Rossi úgy nyilatkozott, hogy mivel sűrű a program, néhány cserét szükségszerűen végre kell hajtania, de túl sokat nem fog változtatni az ukránok elleni találkozóhoz képest. A Magyar Labdarúgó Szövetség közlése szerint a vasárnapi indulás előtt dőlt, hogy Tóth Rajmund és Szalai József lesz a két kimaradó a hétfői találkozón, ezért ők nem utaztak el a többiekkel Észak-Írországba.

Rossi hozzátette: az ilyen helyzetekben nagyon fontosak a videóelemzések.

„Még 48 óra sem telt el a pénteki mérkőzés óta, ezért délelőtt még nem tudtam teljes értékű edzést tartani. Ilyenkor felértékelődnek a videóelemzések, ezek alapján lehet készülni ”– fejtette ki.

A kapitány legnagyobb feladata most is az lesz, hogy megtalálja a sérülés miatt hiányzó Varga Barnabás és Sallai Roland megfelelő helyettesét, ráadásul pénteken Redzic Damir is kidőlt. Rossi ezzel kapcsolatban közölte, a jövőben nem beszél a szerencséről, mert vannak dolgok, amiket az ember nem tud kontrollálni.

„Nem panaszkodok a hiányzók miatt, eddig sem tettem. Nélkülük is versenyképesek leszünk, és azzal foglalkozunk, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk” – jelentette ki.

A játékosok részéről Bárány Donát azt mondta, bár az ukránok elleni találkozó után nem volt jó a hangulat a csapatban, nem fogják fel óriási kudarcként a vereséget, és hétfőn szeretnének javítani.

„Más meccsre számítunk, mint az ukránok ellen, akik kombinatívabb futballt játszanak. Az északíreknél inkább a fizikalitás a hangsúlyos, szögletekből, nagy bedobásokból próbálnak veszélyeztetni” – fogalmazott. A saját teljesítményével kapcsolatban a holland ADO Den Haag légiósa úgy nyilatkozott, hogy a sérülése után próbálja visszaépíteni magát, s ugyan még nincs százszázalékos állapotban, de mindent megtesz, hogy minél hamarabb jó formába kerüljön.

A Nemzetek Ligája B divíziójából a négy csoportelső feljut az élvonalba, az utolsók kiesnek a harmadosztályt jelentő C ligába, míg a második helyezettek a feljutásért, a harmadikok pedig a bennmaradásért játszanak majd osztályozót márciusban.

A belfasti Windsor Parkban hétfőn – közép-európai idő szerint – 20.45-kor a spanyol Ricardo de Burgos sípjelére kezdődik az északír-magyar találkozó, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint: Tóth B. - Bolla, Orbán, Csinger, Kerkez - Schäfer, Vitális, Szoboszlai - Lukács, Bárány, Jurek

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