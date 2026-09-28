Polt Péter Strasbourgig megy alkotmánybírósági tagsága ügyében

Polt Péter korábbi legfőbb ügyész, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke az Indexnek adott interjújában bejelentette, hogy a Tisza-kormány őt is érintő döntései miatt „a saját önbecsülése, és az ország érdekében” a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul.

„Bírósági elnököt, bírót jogállamban ilyen módon nem lehet hivatalából elmozdítani. Erről számos nemzetközi szintű döntés született, mint például Baka András ügyében is. Nem arról van szó, hogy például nem lehet 70 éves korhatárt bevezetni. Lehet. Mint ahogy a 12 éves mandátumot is le lehet csökkenteni kilencre – de csak kimenő rendszerben” – mondta Polt Péter. Hozzátette, akit 12 évre választanak, annak ki kell töltenie a 12 évet, akiket pedig az új szabályok szerint választanak, azoknak marad a 9 év.

A volt legfőbb ügyész beszélt a Fidesz indulásától az elmúlt évekig terjedő időszakokról, és tagadja azokat a vádakat, amelyek szerint hivatali ideje alatt az ügyészségen nem vizsgálták ki a kormánypárthoz köthető nagy ügyeket.

Az OLAF által is vizsgált, csalásként ítélt Elios-ügyről azt mondta, jogszerű volt, és nem találták büntethetőnek Tiborcz István közvilágítási tenderét. „A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálta az ügyet, és úgy ítélte meg, hogy történhetett közigazgatási szabálytalanság, de csalás vagy sikkasztás nem” – mondta Polt Péter, aki szerint az ügyet megszüntető határozat legfontosabb megállapítása az volt, azért nincs helye büntetőjogi felelősségre vonásnak, mert Magyarországon a vertikális kartellt nem büntetik.