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Jürgen Klopp sajtóértekezletet tart a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) frankfurti központjában 2026. július 24-én, miután kinevezték a német labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitányának. Az 59 éves szakember 2024-ben távozott a Liverpooltól, azóta elõször vállalt edzõi munkát. A szerzõdése a 2030-as világbajnokságig szól.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannes Albert

Jürgen Klopp határozottan megnevezte, ki a felelős a váratlan vereségért

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Jürgen Klopp magára vállalta a felelősséget vasárnap este, miután Németország 1–0-s vereséget szenvedett Görögországtól.

A szövetségi kapitány kijelentette, hogy a kudarc teljes mértékben az ő hibája volt. Németország Augsburgban, a WWK Arénában kapott ki Görögországtól vasárnap este.

Jürgen Klopp elszenvedte első vereségét német szövetségi kapitányként. Dimitrisz Kurbelisz a hajrában szerzett, megpattanó lövésből született góljával döntötte el a találkozót Augsburgban, megbüntetve a hazaiakat, akik bár többet birtokolták a labdát, nem játszottak elég meggyőzően.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Klopp egyértelművé tette álláspontját. Az újonnan kinevezett szövetségi kapitány nem fogadta el a játékosait érő kritikákat, és kijelentette, hogy a sajtónak inkább rá kellene összpontosítania.

„Ilyen a futball – mondta Klopp. – Egy döntetlent könnyen elfogadtam volna ma este, de a vereség... az fájó. Nem hiszem, hogy ezt érdemeltük volna, de mégis megtörtént. Görögországnak volt terve a mai meccsre. Nekünk pedig határozottabban kell hinnünk abban, amit csinálunk.”

„Ez abszolút a folyamat része.– folytatta. – A kezdőcsapat, az összeállítás, a sok csere, mindez 100 százalékban az én felelősségem. De semmi okunk arra, hogy elkeseredjünk, és azt mondjuk, nagyon rosszak vagyunk. Nem vagyunk azok. Ugyanakkor még nem is vagyunk olyan jók, amilyenek lenni szeretnénk.”

Klopp szerint kizárólag ő volt a felelős a németek vereségéért. „Ha valakit kritizálni akarnak, akkor engem tegyenek. A fiúkat hagyják békén” – zárta gondolatait.

A csütörtök esti, Klopp irányításával lejátszott első mérkőzés sem hozott győzelmet Németország számára: a csapat 1–1-es döntetlent játszott Hollandiával az amszterdami Johan Cruyff Arénában.

A következő napokban Németországra még két Nemzetek Ligája-mérkőzés vár: hazai pályán Szerbia, idegenben pedig Görögország ellen lép pályára a válogatott. A csapat jelenleg a harmadik helyen áll a csoportban. Jürgen Klopp már korábban bejelentette, hogy azon a két mérkőzésen új keret szerepel majd, ezért hívott meg 44 játékost.

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Kezdőlap    Sport    Jürgen Klopp határozottan megnevezte, ki a felelős a váratlan vereségért

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