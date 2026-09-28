Amerikai cégek érdeklődnek a magyarokat is érintő balkáni autópálya-projekt iránt

Formálódik a Balkánon átívelő autópálya-hálózat: amerikai vállalatok nyújtották be érdeklődésüket a Montenegrót és Bosznia-Hercegovinát összekötő útszakasz kivitelezésére. A fejlesztés a tervezett Adriai–Jón-korridor részét képezi, amelyhez az Egyesült Államok és Montenegró között júliusban aláírt stratégiai együttműködési megállapodás teremti meg a kereteket – írja a kosmo.at.

A projekt montenegrói nyomvonala a tervek szerint mintegy 127 kilométer hosszú lesz, a bosnyák határtól

egészen az albán határig húzódik.

A kivitelezés becsült költsége eléri a 2,8 milliárd eurót. A beruházás nem csupán a közúti infrastruktúrára terjed ki, hanem a közlekedési folyosó mentén kiépítendő energia- és hírközlési hálózatra is.

A projektben Bosznia-Hercegovina is közvetlenül érintett, ahol egy körülbelül 103 kilométeres szakaszt terveznek Počitelj, Stolac és Trebinje érintésével a montenegrói határig. Az amerikai cégek erre a szakaszra is benyújtották szándéknyilatkozatukat a szeptember 7-i határidőig.

A montenegrói és bosnyák illetékesek megerősítették, hogy a szándéknyilatkozatok beérkezése a kiválasztási folyamat újabb szakaszát jelenti. Ugyanakkor konkrét építési szerződés, kivitelezői megállapodás vagy végleges finanszírozási struktúra még nem született, a projekt pénzügyi hátterét biztosító hitelintézetek köre a következő hónapokban tisztázódhat.