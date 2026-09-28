ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.14
usd:
322.72
bux:
152204.34
2026. szeptember 28. hétfő Vencel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Mécsesek égnek egymás mellett, több sorban.
Nyitókép: Unsplash

Gyászol a hazai zsidóság

Infostart / MTI

Életének 79. évében szombaton elhunyt Székely Gábor, a magyar zsidó közélet és civil élet meghatározó alakja – közölte a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) a honlapján.

A nekrológban felidézték, hogy Székely Gábor egykor a Holokauszt Közalapítvány és a Lauder Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke volt.

A rendszerváltás utáni első önkormányzati ciklusban Budapest főpolgármester-helyetteseként dolgozott, majd 2010-ig aktív szerepet vállalt a fővárosi közéletben.

Vezette a Szerencsejáték Zrt.-t is, élete utolsó hónapjaiban pedig az újjáéledő Egri Zsidó Hitközség elnöke volt.

Élete végéig fontos volt számára, hogyan lehet a megörökölt zsidó hagyományt továbbadni és újra élővé tenni - írta megemlékezésében a Mazsihisz.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Gyászol a hazai zsidóság

mazsihisz

zsidó

székely gábor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
138:0:1 – Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés Szathmáry Zoltánt

138:0:1 – Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés Szathmáry Zoltánt
A titkos szavazás eredményét ismertetve Forsthoffer Ágnes házelnök bejelentette, az Országgyűlés nem választotta meg Szathmáry Zoltánt, a 139 szavazó képviselő mindegyikének érvényes volt a szavazata, érvénytelen voks nem volt, 138-an ellene voksoltak a jelölt személyének, 1 képviselő tartózkodott. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson.
 

Az Országgyűlés kiadta Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát

Hankó Balázs: „a Parlamentben fogok tartózkodni”

Bóka János: Hankó Balázs koncepciós per áldozata

Magyar Péter mentelmi joga kiadása kapcsán a parlamentben: „mindig vállalom a felelősséget”

Izgalmas dupla ülést tart hétfőn az Országgyűlés, szavaznak a legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is

Megvan az NVVH négy első ügye, mutatjuk a részleteket!

Megvan az NVVH négy első ügye, mutatjuk a részleteket!

A jogszabályok értelmében az NVVH-nak egy büntetőügy saját hatáskörbe vonásáról szóló határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az NVVH megköszönve a társszervek munkáját, bízik abban, hogy a lenti ügyekben jelenleg eljáró hatóságok segítik az ügyek minél gyorsabb, zökkenőmentes átvételét.
 

„Négy jó ügy” – Nagy bejelentésre készül a vagyonvisszaszerzés hivatala

Tisztítótűz – Magyar Péter kora reggel posztolt

Magyar Péter: két korrupt politikust átadunk a nyomozóknak

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.28. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre, óvatos mozgások a piacokon

Visszatért a bizonytalanság a tőzsdékre, óvatos mozgások a piacokon

A pénteki amerikai emelkedés után óvatosan indul a hét a tőzsdéken: Ázsiában vegyes a kép, Európában pedig kis emelkedés látszik. A közel-keleti tűzszünet esélyeinek romlása ismét felhajtotta az olaj árát, miközben a magas kötvényhozamok is nyomás alatt tartják a piacokat. A héten az amerikai inflációs és munkaerőpiaci adatokra figyelnek a befektetők, amelyek újabb támpontot adhatnak a Fed következő kamatdöntéséhez. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas pofont kaptak a nemesfémek: az olajár kilövése után Michael Burry már az újabb összeomlásra figyelmeztet

Hatalmas pofont kaptak a nemesfémek: az olajár kilövése után Michael Burry már az újabb összeomlásra figyelmeztet

Enyhe emelkedéssel kezdték a hétfői kereskedést az európai tőzsdék.

BBC
Business Sport Travel Science
Farmer who called 999 saw 'large group of hooded and masked men' near RAF Fairford, she tells BBC

Farmer who called 999 saw 'large group of hooded and masked men' near RAF Fairford, she tells BBC

The farmer says someone "dropped the ball" by allowing five suspects to get near the base - but Defence Secretary Wes Streeting says she only has a "partial picture".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 28. 11:10
Bóka János: Hankó Balázs koncepciós per áldozata
2026. szeptember 28. 10:58
138:0:1 – Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés Szathmáry Zoltánt
×
×