Újra vizsgázik a magyar válogatott

M4 Sport
20.45: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Észak-Írország - Magyarország
Sport 1
19.00: Darts, World Grand Prix, Leicester
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Eurosport 1
8.00 és 13.30: Sznúker, Sencsen Open
Eurosport 2
8.00: Kerékpár, Tour de Langkawi, 2. szakasz
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Törökország-Olaszország
Spíler 2
17.50: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Georgia-Ukrajna
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Belgium-Franciaország
Match 4
17.45: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Lettország-Ciprus
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Svédország-Lengyelország