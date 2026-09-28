Újra vizsgázik a magyar válogatott

Rendkívüli és rendes ülést is tart az Országgyűlés hétfőn, és a döntések is rendkívüliek lesznek: reggel szavaznak Hankó Balázs (Fidesz), Seszták MIklós (KDNP), valamint Magyar Péter miniszterelnök és Gurzó Mária (Tisza) mentelmi jogáról, majd voksolnak az államfő által legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is, várhatóan a Ház nem választja meg a jelöltet. A „rendes” ülés 13 órakor Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik.