Izgalmas dupla ülést tart hétfőn az Országgyűlés, szavaznak a legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is

Már olvasható az Országgyűlés honlapján a hétfői, elég bonyolult ülésnap mindkét napirendje. Ezekből kiderül, hogy egymás után lesz először egy rendkívüli, majd egy „rendes” ülésnap is hétfőn.

A házbizottság csütörtöki, rendkívüli ülését követően Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke közölte: hétfő reggel kilenc órakor kezdődik a parlament rendkívüli ülése, amelyen a képviselők Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről is szavazhatnak. A hétfői rendkívüli ülésen a képviselők Hankó Balázs (Fidesz), Seszták Miklós (KDNP) és Gurzó Mária (Tisza) mentelmi jogának felfüggesztéséről, valamint a legfőbb ügyész megválasztásáról is dönthetnek. Ha sikeresen megválasztják a legfőbb ügyészt, akkor rögtön esküt is tesz.

A rendkívüli ülés összehívását a Tisza-frakció csütörtökön kezdeményezte, az indítványt Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője nyújtotta be a parlamentnek.

A reggeli rendkívüli ülésen várhatóan sem napirend előtti, sem napirend utáni felszólalások nem lesznek.

Ezután délután, 13 órai kezdettel jön a „rendes” ülés, amely Magyar Péter minsizterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik majd.

Háttér: mentelmi jogok (Hankó Balázs, Seszták Miklós, Magyar Péter, Gurzó Mária)

A Legfőbb Ügyészség múlt kedden jelentette be, hogy a fideszes Hankó Balázs mellett Magyar Péter miniszterelnök és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogát is kikéri a parlamenttől.

Az ügy kapcsán éles szócsata alakult ki az ügyészség és Magyar Péter között, a kormányfő szerint az ügyészség összemos tízmilliárdos korrupciós ügyeket egy ellene kreált karaktergyilkossági történettel.

A Legfőbb Ügyészség 2024. szeptemberi közlése szerint Magyar Péter két éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitól elvette telefonját, majd azt „szándékosan a Dunába ejtette”. Az ügyészség szerint a politikus magatartása a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának megvalósítására alkalmas. Magyar Péter ezt követően, kedd este a Facebook-oldalán közzétett videóban mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését kérte az Országgyűléstől, és jelezte, kérni fogja, hogy a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmek megérkezése után haladéktalanul hívják össze az Országgyűlés rendkívüli ülését, hogy „egy perccel se kelljen tovább várnunk arra, hogy Hankó Balázzsal és Seszták Miklóssal valóban magasabb fokozatba kapcsolhasson az Út a börtönbe program”.

Hankó Balázs (Fidesz) mentelmi jogának felfüggesztésére hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként tett indítványt a legfőbbügyész-helyettes. A Legfőbb Ügyészség korábbi közleménye szerint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát (KKPIK) használták fel jogellenes cselekményre Hankó Balázs – az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere, az alap elnöke – irányításával. 17 milliárd forint jogellenes felhasználásáról van szó, a gyanú szerint a Fidesz kampányára és Fidesz-közeli személyeknek osztották ki a pénzt, minden belső szabályzatot megszegve.

Seszták Miklós (KDNP) országgyűlési képviselő – 2014 és 2018 között nemzeti fejlesztési miniszter - ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség – olvasható a mentelmi jogának felfüggesztésének indítványozásáról szóló közleményben. A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a korábbi tárcavezető és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015 és 2018 között közvetítőn keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át.

Gurzó Mária (Tisza) esetében egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy miért indítványozták mentelmi jogának felfüggesztését.

Magyar Péter miniszterelnök szerdán videóbejegyzésben kiemelte,

kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén.

Magyar Péter videóüzenetben közölte: „Az én lelkiismeretem tiszta. Örömmel és egyfajta büszkeséggel állok a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatom a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffiaállam évekig tartó fenntartásában. Seszták Miklósnak, Hankó Balázsnak, Rogán Antalnak, a Matolcsy Klánnak, az összes orbáni maffiózónak és a kitartóiknak pedig üzenem most tényleg indul az út a börtönbe program, kapaszkodjanak jól!”.

Legfőbb ügyész: valószínűleg sikertelen lesz a választás

A Sándor-palota múlt hétfőn közölte, hogy Baka András köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek.

Ezt követően Magyar Péter egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy nem látják biztosítottnak a Tisza-frakció részéről az államfő által jelölt Szathmáry Zoltán legfőbb ügyésszé választását. A kormányfő kedden már azt jelentette be a Facebook-oldalán, hogy a Tisza-frakció nem támogatja Szathmáry Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra.

A Sándor-palota kommunikációs igazgatósága kedden az MTI-nek arra a kérdésre, hogy Baka András jelöl-e új embert a legfőbb ügyészi tisztségre, azt válaszolta, hogy a köztársasági elnök továbbra is fenntartja az Országgyűlésben elmondott véleményét.

Az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, dönteni az Országgyűlés feladata és felelőssége – közölte a Sándor-palota.

A legfőbb ügyészről titkos szavazással döntenek a képviselők. Ha mégis sikeres lesz a szavazás, a legfőbb ügyész rögtön esküt is tesz.

13 órától „rendes” ülés, Magyar Péter felszólalásával

Az Országgyűlés várhatóan délután egy órától rendes üléssel folytatja munkáját.