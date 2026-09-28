„Négy jó ügy” – Nagy bejelentésre készül a vagyonvisszaszerzés hivatala

Ma jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), hogy mely ügyek vizsgálatát indítja meg.

A szervezet vezetője, Unger Anna szeptember 18-án a HVG Címlapsztori rendezvényén közölte, hogy tíz nap múlva hozzák nyilvánosságra azt a négy ügyet, amelyet az NVVH átkér más hatóságoktól. A hivatal vezetője, arra hivatkozva, hogy a szervezet jogosultságai csak szeptember 27-én élesednek, nem nevezte meg a kiválasztott témákat, csak annyit mondott: négy nagyon jó ügyről van szó.

Azt mondta, olyan ügyeket tudnak átvenni, amelyekben legalább egy feljelentés történt már, arról pedig, hogy milyen ügyekkel foglalkozzanak, Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettes dönt.

A Fidesz elnöksége aznap közleményt adott ki, amelyben azt írta, nem fogja engedni, hogy rejtve maradjon a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tevékenységében részt vevő személyek kiléte.

A hivatal honlapján (MNVVH.hu) az olvasható, hogy a bejelentést követően külön összefoglalóban mutatják be a nyilvánosságra hozott ügyeket, azok előzményeit és az általuk közölt további információkat.

Mint írták, a nyilvánosságra hozatal előtt azokat a szerveket is tájékoztatni kívánják, amelyektől az NVVH az egyes ügyeket átvenné, s ennek eljárási jelentősége is van, hiszen az új hivatal már folyamatban lévő, korábban más hatóságokhoz került ügyek vizsgálatába kapcsolódhat be.

Az első négy ügy kiválasztása egyúttal képet adhat arról is, hogy működésének kezdetén milyen típusú vagyoni és gazdasági ügyekre összpontosít az új szervezet – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy az NVVH tevékenységének célja nem kizárólag az esetleges büntetőjogi felelősség vizsgálata: a hivatal létrehozásának egyik meghatározó eleme a jogellenesen megszerzett közvagyon felkutatása, biztosítása és – ahol ennek törvényi feltételei fennállnak – visszaszerzése.

A hivatal vezetésének korábbi tájékoztatásai alapján az eljárások során olyan visszatérő gazdasági és vagyonszerzési konstrukciókat is vizsgálhatnak, amelyek több ügyben hasonló módon jelenhettek meg – írták az MNVVH.hu-oldalon.