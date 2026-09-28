ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.86
usd:
322.49
bux:
152376.26
2026. szeptember 28. hétfő Vencel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Traffic light for pedestrians showing red light.
Nyitókép: Cristi Croitoru/Getty Images

Intelligens védelmi rendszert kapnak a gyalogosok Szolnokon

Infostart / MTI

Hét forgalmas helyen alakítanak ki intelligens gyalogossegítő rendszereket a városban azzal a céllal, hogy hamarabb és könnyebben észrevegyék őket az autósok.

Intelligens gyalogosvédelmi rendszereket alakítanak ki Szolnokon, a Versenyképes Járások Programban megvalósuló fejlesztés kivitelezése a város két helyszínén már elkezdődött – közölte a város polgármestere a Facebook-oldalán.

Györfi Mihály tájékoztatása szerint a több települést is érintő, köz- és közlekedésbiztonság fejlesztését célzó projekt keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026-ban több mint 116 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A beruházás során Szolnok hét forgalmas gyalogátkelőhelyén alakítanak ki intelligens gyalogosvédelmi rendszert. A cél, hogy a gyalogosokat az autósok hamarabb és könnyebben észrevegyék, biztonságosabbá váljon a közlekedés – írta.

Az intelligens szenzorokkal felszerelt rendszer érzékeli, amikor gyalogos érkezik az átkelőhelyhez és automatikusan bekapcsolja a járművezetők figyelmét felhívó sárga villogó fényjelzést. Sötétedés után további fénytechnikai megoldások is segíthetik a gyalogosok jobb láthatóságát.

A tervezett rendszer a helyszíni adottságoktól függően akár napelemes energiaellátással is működhet. Vezeték nélküli kommunikációra képes, működése távolról is nyomon követhető, emellett alkalmas statisztikai és diagnosztikai információk továbbítására.

A tervek szerint a gyalogosbiztonsági rendszerek a két helyszínen, ahol a munkálatok már megkezdődtek, 2026. szeptember 30-án már üzemképes állapotban a lakosság rendelkezésére fognak állni, a másik öt helyszínen pedig legkésőbb 2026. november 30-án – tájékoztatott Györfi Mihály. A programot Magyarország kormánya finanszírozza.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Intelligens védelmi rendszert kapnak a gyalogosok Szolnokon

közlekedés

gyalogos

polgármester

védelem

szolnok

fejlesztés

jász-nagykun-szolnok megye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már szavaznak: az Országgyűlés kiadja Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát
Cikkünk frissül

Már szavaznak: az Országgyűlés kiadja Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát
Megkezdődött az Országgyűlés hétfői „dupla” ülése, a reggeli rendkívüli ülésen a mentelmi jogokról való döntés után szavaznak a legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is. A Fidesz és a KDNP nem vesz részt a reggeli ülésen. Hankó Balázsét és Seszták Miklósét már egyhangúlag megszavazták, a Tisza mellett a Mi Hazánk is. 13 órakor Magyar Péter felszólalásával kezdődik a „rendes” ülés.
 

Megszólalt Hankó Balázs, a mentelmi bizottság már megkezdte a parlament sorsdöntő napját

Izgalmas dupla ülést tart hétfőn az Országgyűlés, szavaznak a legfőbb ügyésznek jelölt Szathmáry Zoltánról is

Megvan az NVVH négy első ügye, mutatjuk a részleteket!

Megvan az NVVH négy első ügye, mutatjuk a részleteket!

A jogszabályok értelmében az NVVH-nak egy büntetőügy saját hatáskörbe vonásáról szóló határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az NVVH megköszönve a társszervek munkáját, bízik abban, hogy a lenti ügyekben jelenleg eljáró hatóságok segítik az ügyek minél gyorsabb, zökkenőmentes átvételét.
 

„Négy jó ügy” – Nagy bejelentésre készül a vagyonvisszaszerzés hivatala

Tisztítótűz – Magyar Péter kora reggel posztolt

Magyar Péter: két korrupt politikust átadunk a nyomozóknak

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.28. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn

Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn

Oroszország több mint 2200 nagy hatótávolságú drónnal támadta Ukrajnát az utóbbi egy héten - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap a közösségi médiában. Dél-Korea mély sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Ukrajna nyilvánosságra hozta két észak-koreai hadifogoly Szöulnak történő átadását, majd tagadta, hogy a felek között titoktartási megállapodás jött volna létre az ügyben – jelentette a Jonhap hírügynökség vasárnap. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Haladékot kaptak a pesti autósok, csúszik a parkolási szigor: új kedvezményről is döntött a főváros

Haladékot kaptak a pesti autósok, csúszik a parkolási szigor: új kedvezményről is döntött a főváros

A Fővárosi Közgyűlés pénteken módosította a jövő januártól életbe lépő parkolási rendeletet, így megszűnik az elektromos járművek ingyenes parkolása, ám 2028 közepéig 50 százalékos kedvezményben részesülnek.

BBC
Business Sport Travel Science
Farmer who called 999 saw 'large group of hooded and masked men' near RAF Fairford, she tells BBC

Farmer who called 999 saw 'large group of hooded and masked men' near RAF Fairford, she tells BBC

The farmer says someone "dropped the ball" by allowing five suspects to get near the base - but Defence Secretary Wes Streeting says she only has a "partial picture".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 28. 09:42
Már szavaznak: az Országgyűlés kiadja Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát
2026. szeptember 28. 09:18
Megvan az NVVH négy első ügye, mutatjuk a részleteket!
×
×