Guinness-rekordot állított fel a 81 éves Endrész László

A Fővárosi Nagycirkusz tájékoztatása szerint célba ért Endrész László artistaművész, a Blackpool Tower Circus korábbi igazgatója, aki másfél nap alatt tette meg a 2130 kilométeres távolságot Nagy-Britanniából Magyarországra.

A korábban leukémiából felépült, 81 éves művész vállalásával a szűrővizsgálatok fontosságára és a hazai rákkutatás támogatására hívta fel a figyelmet a Magyar Rákellenes Ligával együttműködésben.

A fővárosba érkező rekorder csatlakozott a Magyar Rákellenes Liga által szervezett, a mellrák elleni küzdelemre figyelmeztető rózsaszín motoros felvonuláshoz.

A Fővárosi Nagycirkusz épületénél több mint háromszáz motoros fogadta a művészt,

akit Fekete Péter főigazgató, Ádám Krisztina, az utazó cirkuszok képviselője, valamint neves artistaművészek köszöntöttek.

A Fővárosi Nagycirkusz valamennyi résztvevő motorost meghívta a november 7-én debütáló Gömbtánc című előadására. A jótékonysági kezdeményezés gyűjtésének kedvezményezettje Hrisafis Gábor korábban szívműtéten átesett, kétgyermekes artistaművész.