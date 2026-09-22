Magyar Péter: indul az út a börtönbe program, újabb feljelentések

Mindannyian tanúi lehettünk a mai napon a Polt-féle ügyészség azon utolsó szánalmas kísérletének, hogy eltussolja a rendszerváltást és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénzlenyúlásokat és az ellenem 2024-ben indított, és már többször befuccsolt politikai karaktergyikossági kísérletet – mondja Magyar Péter a kedd este a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

A miniszterelnök szerint az, hogy a tízmilliárdos korrupciós ügyekben érintett Seszták Miklóssal és Hankó Balázzsal egyszerre kérte ki a mentelmi jogát a maffiát éveken keresztül gond nélkül kiszolgáló ügyészség a Magyar Országgyűléstől, egyetlen célt szolgál: hogy súlyos, a nemzetet megkárosító korrupciós bűncselekményeket összemosson egy, a propaganda által az ellene sikertelenül építgetett politikai lejáratással.

A kormányfő úgy fogalmazott: szánalmas és nevetséges, ahogyan a legyőzött kormány ügyészi utóvédharcosai ezeket az ügyeket akarják összemosni és egy lapon említeni az én esetemmel. Ez nagyjából mindent elárul arról, milyen morális állapotban van a Legfőbb Ügyészség.

Haladéktalanul hívják össze az Országgyűlést

Ha már így alakult: ha ez felgyorsítja, hogy Hankó Balázsnak és Seszták Miklósnak a magyar hatóságok előtt kelljen elszámolniuk azzal, ahogyan éveken, évtizedeken keresztül milliárdokkal megkárosították a magyar embereket, akkor örömmel állok rendelkezésre – vélekedik Magyar Péter.

Arról is beszél a videóban, hogy szívesen lemondana a mentelmi jogáról, de erre nincs lehetősége, hiszen arról az Országgyűlésnek kell döntenie.

Ezért kérni fogja, hogy a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmek megérkezése után haladéktalanul hívják össze az Országgyűlés rendkívüli ülését annak érdekében, hogy „egy perccel se kelljen tovább várni arra, hogy Hankó Balázzsal és Seszták Miklóssal valóban magasabb fokozatba kapcsolhasson az Út a börtönbe! program.”

„Ami a 2024-es telefonos ügyemet illeti, mellyel kapcsolatban az ügyészség rekordgyorsasággal nyomozott, szeretném elmondani, hogy ma sem tennék másképp. Ma is megpróbálnám megakadályozni, hogy egy a hatalom által felbérelt provokátor fiatal lányokat és fiúkat zaklasson egy nyilvános szórakozóhelyen” – közölte a miniszterelnök.

Magyar Péter a videó végén azt mondja: az én lelkiismeretem tiszta, kérem az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogomat, örömmel és büszkeséggel állok a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatom a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffiaállam évekig tartó fenntartásában. Seszták Miklósnak, Hankó Balázsnak, Rogán Antalnak, a Matolcsy klánnak pedig üzenem: most tényleg indul az út a börtönbe program.