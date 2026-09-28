Nem ezért ment német szövetségi kapitánynak Jürgen Klopp – C. Ronaldo a padról nézte, ahogy nélküle verik Haalandékat

Oslóban a vendég portugálok nem nevezték a kezdőcsapatba Cristiano Ronaldót, de így is a 17. percben Joao Felix révén vezetéshez jutottak. Az északiak gólgyárosa, Erling Haaland a második félidő elején egyenlített, ám három percre rá Goncalo Ramos ismét a portugálokat juttatta előnyhöz. A folytatásban is hiába játszott mezőnyfölényben a norvég alakulat, nem tudott pontot szerezni.
Augsburgban Dimitriosz Kurbelisz találatával a görögök a 74. percben vezetést szereztek, és mint kiderült, ez is elegendő volt az idegenbeli sikerhez. A nyáron kinevezett szövetségi kapitány, Jürgen Klopp irányításával a német csapat továbbra is nyeretlen a Nemzetek Ligájában.
A B divízióban Debrecenben a pályaválasztó izraeliek a 13. és 25. perc között három gólt kaptak az írektől, és már ezzel eldőlt a három pont sorsa.
Eredmények:
Nemzetek Ligája, 2. forduló:
A divízió, 2. csoport:
Németország-Görögország 0-1 (0-0)
korábban:
Szerbia-Hollandia 1-2 (0-1)
Az állás: 1. Görögország 6, 2. Hollandia 4, 3. Németország 1, 4. Szerbia 0
A divízió, 4. csoport:
Norvégia-Portugália 1-2 (0-1)
korábban:
Dánia-Wales 2-0 (0-0)
Az állás: 1. Portugália 6, 2. Dánia 3 (4-3), 3. Norvégia 3 (4-4), 4. Wales 0
B divízió, 3. csoport:
Izrael-Írország 0-3 (0-3)
korábban:
Ausztria-Koszovó 3-1 (2-0)
Az állás: 1. Ausztria 6, 2. Írország 3 (3-1), 3. Koszovó 3 (2-3), 4. Izrael 0
korábban:
D divízió, 1. csoport:
Gibraltár-Andorra 0-0
Az állás: 1. Málta 3 pont/1 mérkőzés, 2. Gibraltár 1/1 (0-0), 3. Andorra 1/2 (1-2)
D divízió, 2. csoport:
Litvánia-Azerbajdzsán 1-1 (1-1)
Az állás: 1. Litvánia 4/2, 2. Azerbajdzsán 1/1, 3. Liechtenstein 0/1