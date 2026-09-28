Nem ezért ment német szövetségi kapitánynak Jürgen Klopp – C. Ronaldo a padról nézte, ahogy nélküle verik Haalandékat

Oslóban a vendég portugálok nem nevezték a kezdőcsapatba Cristiano Ronaldót, de így is a 17. percben Joao Felix révén vezetéshez jutottak. Az északiak gólgyárosa, Erling Haaland a második félidő elején egyenlített, ám három percre rá Goncalo Ramos ismét a portugálokat juttatta előnyhöz. A folytatásban is hiába játszott mezőnyfölényben a norvég alakulat, nem tudott pontot szerezni.

Augsburgban Dimitriosz Kurbelisz találatával a görögök a 74. percben vezetést szereztek, és mint kiderült, ez is elegendő volt az idegenbeli sikerhez. A nyáron kinevezett szövetségi kapitány, Jürgen Klopp irányításával a német csapat továbbra is nyeretlen a Nemzetek Ligájában.

A B divízióban Debrecenben a pályaválasztó izraeliek a 13. és 25. perc között három gólt kaptak az írektől, és már ezzel eldőlt a három pont sorsa.

Eredmények:

Nemzetek Ligája, 2. forduló:

A divízió, 2. csoport:

Németország-Görögország 0-1 (0-0)

korábban:

Szerbia-Hollandia 1-2 (0-1)

Az állás: 1. Görögország 6, 2. Hollandia 4, 3. Németország 1, 4. Szerbia 0

A divízió, 4. csoport:

Norvégia-Portugália 1-2 (0-1)

korábban:

Dánia-Wales 2-0 (0-0)

Az állás: 1. Portugália 6, 2. Dánia 3 (4-3), 3. Norvégia 3 (4-4), 4. Wales 0

B divízió, 3. csoport:

Izrael-Írország 0-3 (0-3)

korábban:

Ausztria-Koszovó 3-1 (2-0)

Az állás: 1. Ausztria 6, 2. Írország 3 (3-1), 3. Koszovó 3 (2-3), 4. Izrael 0

korábban:

D divízió, 1. csoport:

Gibraltár-Andorra 0-0

Az állás: 1. Málta 3 pont/1 mérkőzés, 2. Gibraltár 1/1 (0-0), 3. Andorra 1/2 (1-2)

D divízió, 2. csoport:

Litvánia-Azerbajdzsán 1-1 (1-1)

Az állás: 1. Litvánia 4/2, 2. Azerbajdzsán 1/1, 3. Liechtenstein 0/1