A pápa górcső alá vette a francia eutanáziatörvényt

Bírálta a halálba segítés legalizálásáról két hónappal ezelőtt elfogadott francia törvényt vasárnap XIV. Leó pápa, aki szerint „lehetetlen normálisnak tekinteni a halál okozását”, kiemelve, hogy „ami törvényes, nem feltétlenül erkölcsös”.

„Semmilyen emberi törvény nem foszthat meg titeket a méltóságotok bizonyosságától” – mondta az egyházfő a dél-franciaországi Lourdes-ban a súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő zarándokok elszállásolására és gondozására szolgáló központban.

„Határozottan el kell utasítani azt a kísértést, hogy hamis együttérzésre hivatkozva, az emberi méltóság nevében halált okozzunk” – fogalmazott a pápa, akit a jelenlévők hosszan megtapsoltak.

A francia parlament július 15-én fogadta el a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról szóló törvényt.

A „halálba segítéshez való jog” fogalmát létrehozó törvényjavaslatot a 2022-ben újraválasztott Emmanuel Macron köztársasági elnök második ötéves ciklusa legnagyobb társadalmi reformjaként tartják számon, a francia katolikus egyház viszont szomorúságának adott hangot a jogszabály elfogadásakor, amelyet „súlyos antropológiai váltásnak” tekint.

„Az orvoslás soha nem állhat a programozott halál szolgálatába” – jelentette ki a pápa, aki négynapos franciaországi apostoli látogatásának jelmondatául azt választotta: „Hogy a világnak élete legyen.”

Az egyházfő arra kérte a hallgatóság tagjait, hogy „fáradhatatlanul” fejlesszék a palliatív ellátást és az orvosi kutatásokat, és „kísérjék gyengéden a betegeket”.

Arra buzdította az egészségügyi dolgozókat, hogy legyenek az élet szenvedélyes szolgálói, a betegeknek pedig azt üzente, „Ti nem teher vagytok, Ti vagytok az emberiség dobogó szíve és az egyház értékes kincse”.

Beszéde után megáldotta a híveket, akik a központban fogadták őt, köztük több kerekesszékes zarándokot.

Néhány órával korábban, a Lourdes-ban mintegy 150 ezres hallgatóság előtt tartott szabadtéri misén a pápa elítélte azokat a „jelenlegi áramlatokat, amelyek megpróbálják újradefiniálni az emberi élet értékét a betegség, a szenvedés vagy az öregkor szempontjából”.

Párizsba érkezését követő első beszédében XIV. Leó a francia elnöki hivatalban pénteken már elítélte a „programozott halál ajánlatát”.

Az alkotmánytanács által augusztusban jóváhagyott francia törvényben megszabott feltételek nagyon szigorúak: a halálba segítést csakis francia állampolgárságú vagy Franciaországban tartózkodási engedéllyel rendelkező nagykorú betegeknek engedélyezhetik, akik képesek egyértelműen kifejezni akaratukat, és nem enyhíthető vagy elviselhetetlen állandó fizikai fájdalmakkal küzdenek súlyos vagy gyógyíthatatlan betegség következtében, amely életveszélyes vagy végső fázisban tart.

A javaslatban eredetileg fizikai vagy lelki” szenvedés szerepelt, de a kormány kezdeményezésére a képviselők az utóbbit kivették a szövegből, úgy pontosítva, hogy „csak pszichológiai szenvedés semmilyen esetben sem jogosít fel a halálba segítésre”.

A szöveg azt is előírja, hogy a beteg adja be önmagának a halálba segítő szert, kivéve, ha „fizikailag nem képes ezt megtenni”, ebben az esetben orvos vagy ápoló fogja ezt végrehajtani.

Franciaország a nyolcadik európai ország, amely legalizálta az eutanáziát.