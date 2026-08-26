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A H5-ös HÉV szentendrei végállomása 2021. június 9-én. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak itt a H5-ös szentendrei HÉV-vonal és a végállomás megújulásáról. A tervek szerint 2026 elejére készül el az az új csomópont, amely magában foglalja a P+R parkolóházat, biciklitárolókat és közös rendszerbe fogja a HÉV-végállomást és a Volánbusz-pályaudvart. A kormány a szentendrei HÉV fejlesztését nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette, a döntés magában foglalja a H5-ös vonal és a szentendrei HÉV-végállomás felújítását.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Rövidített útvonalon fog járni a H5-ös HÉV

Infostart / MTI

Karbantartás miatt rövidített útvonalon, csak a Batthyány tér és Békásmegyer között jár a H5-ös HÉV augusztus 27-étől 30-áig – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Közleményükben azt írták, hogy a munkálatok idején pótlóbuszok közlekednek H5 jelzéssel Békásmegyer és Szentendre között, H5A jelzéssel Békásmegyer és Pomáz között, H5E jelzéssel pedig Békásmegyer és Szentendre között gyorsjáratként, Szentistvántelepe és Pomáz érintése nélkül.

Jelezték továbbá, hogy a 855-ös, a 856-os, a 860-as, a 861-es és a 862-es helyközi autóbuszok meghosszabbított útvonalon, Pomáz és Békásmegyer között is közlekednek. Ezeken a járatokon Pomáz és Békásmegyer között a HÉV-menetjegyek is érvényesek – hívta fel a figyelmet a BKK.

Megjegyezték: menetrendek elérhetők a BudapestGO utazástervezőben és a bkk.hu/menetrendek weboldalon, további információk pedig a MÁV-csoport weboldalán olvashatók.

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Kezdőlap    Belföld    Rövidített útvonalon fog járni a H5-ös HÉV

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