Rövidített útvonalon fog járni a H5-ös HÉV

Közleményükben azt írták, hogy a munkálatok idején pótlóbuszok közlekednek H5 jelzéssel Békásmegyer és Szentendre között, H5A jelzéssel Békásmegyer és Pomáz között, H5E jelzéssel pedig Békásmegyer és Szentendre között gyorsjáratként, Szentistvántelepe és Pomáz érintése nélkül.

Jelezték továbbá, hogy a 855-ös, a 856-os, a 860-as, a 861-es és a 862-es helyközi autóbuszok meghosszabbított útvonalon, Pomáz és Békásmegyer között is közlekednek. Ezeken a járatokon Pomáz és Békásmegyer között a HÉV-menetjegyek is érvényesek – hívta fel a figyelmet a BKK.

Megjegyezték: menetrendek elérhetők a BudapestGO utazástervezőben és a bkk.hu/menetrendek weboldalon, további információk pedig a MÁV-csoport weboldalán olvashatók.