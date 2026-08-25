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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Vitézy Dávid: spóroltunk 41 milliárd forintot

Infostart / MTI

A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudtak megtakarítani a MÁV-csoport és a Magyar Közút közös gépjárműbeszerzésénél – közölte a közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook oldalán.

Vitézy Dávid posztjában ismertette, hogy a MÁV-csoport és a Magyar Közút még a választások előtt közös gépjárműbeszerzést indított legfeljebb 4113 darab új jármű – személyautók, haszongépjárművek és speciális felépítményű járművek – négyéves tartós bérletéről, valamint a teljes körű flottakezelésről. A beszerzésre azért volt szükség, mert a jelenlegi flottaszerződések novemberben lejárnak, azok nem hosszabbíthatóak meg.

Kiemelte, hogy a becsült érték nettó 89,1 milliárd forint volt, a nyertes ajánlatok végösszege, amelyet a Mol résztulajdonában álló Mercarius Flottakezelő Kft. adott, mégis majdnem a fele, 47,7 milliárd forint lett, ez több mint 41 milliárd forintos megtakarítás.

A miniszter rámutatott, hogy a mostani beszerzés egyes részeiben még a 2017-es szerződésekhez képest is alacsonyabb ajánlati árak születtek, csaknem tíz év inflációja után.

A folyamatot a MÁV Szolgáltató Központ bonyolította, amely a MÁV-csoport központosított beszerzései mellett az informatikai, pénzügyi, HR- és logisztikai feladatok jelentős részét is ellátja.

A beszerzés döntő szakasza már az új kormány hivatalba lépése után zajlott:

az elektronikus árlejtés (fordított licit) során kialakult versenynek köszönhetően sikerült a végső árat jelentősen a korábban becsült költség alá szorítani.

„A közpénz védelmének nincs titkos receptje. Átlátható feltételek, szakmai döntések és valódi árverseny kellenek hozzá. Ha ezek működnek, annak kézzelfogható eredménye van, ebben az esetben több mint 41 milliárd forint marad meg az adófizetők pénzéből” – fogalmazott közösségi oldalán Vitézy Dávid.

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