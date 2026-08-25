Megint ugyanaz a zátony fogott ki egy luxushajón a Dunán – videó

Ismét zátonyra futott egy svájci szállodahajó a Dunán: a 110 méter hosszú Esprit Pozsonyból Komárom felé tartott, amikor megfeneklett – számolt be róla a győri Ragadozóna horgászbolt a Facebookon.

A hajóról videót is közzétettek, amelyből az is kiderült, hogy az Esprit pontosan ott futott zátonyra, ahol egy hónappal korábban társa, a Gloria. A hajó a Passau és Budapest közötti útvonalon közlekedik, 37 kabinjában legfeljebb 98 utast fogad, a legénység pedig 36 főből áll.

Augusztus elején az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó kényszerült várakozásra a Dunán, júliusban pedig buszokkal szállították tovább a hajók utasait – emlékeztet a hvg.hu.

(Nyitóképünkön: A drónnal készült felvételen a Dunán veszteglõ svájci szállodahajó Gönyű térségében 2026. július 28-án.)