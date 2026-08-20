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2026. augusztus 20. csütörtök István
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Nyitókép: mediaklikk.hu

Augusztus 20-i programok: órás bontás, rendezvények, videók – frissülő cikk

Infostart

Budapesten, a Kossuth téren elkezdődtek a központi állami ünnepségek augusztus 20-án. Zajlik a tisztavatás, miután lezajlott az ünnepélyes zászlófelvonás Hírfolyamunkban egész nap követjük az eseményeket – tartsanak velünk!

2026.08.20. 09:12

Kezdődik a légiparádé

Felszólították a közönséget, hogy szigorúan tilos bármilyen dróntevékenység a környéken.

A honvédségi eszközök bemutatójának programjáról itt írtunk.

2026.08.20. 09:04

A Gripenek díszelgő áthúzásával véget ért a Kossuth téri ünnepség

A díszegység díszmenetben elvonul.

Hamarosan kezdődik a légiparádé a Duna felett.

2026.08.20. 08:45

Magyar Péter: országot alapítani nem egyetlen döntés

A miniszterelnök az augusztus 20-i Kossuth-téri ünnepségen, a tisztavatáson mondott beszédet.

Budapest, 2026. augusztus 20. Katonák esküt tesznek az államalapítás és Szent István király ünnepén tartott tisztavatáson a budapesti Kossuth téren 2026. augusztus 20-án. MTI/Bruzák Noémi
Katonák esküt tesznek az államalapítás és Szent István király ünnepén tartott tisztavatáson a budapesti Kossuth téren 2026. augusztus 20-án. MTI/Bruzák Noémi
2026.08.20. 08:34

Felvonták a magyar lobogót a Kossuth téren

Katonai tiszteletadás mellett, Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnökének jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-i állami ünnepen, csütörtök reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.

A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.

A ceremónián részt vett Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, az eseményeket a helyszínen érdeklődők százai kísérték figyelemmel.

A lobogó felvonása után a honvéd tisztjelöltek teszik le esküjüket.

2026.08.20. 08:57

Az M1 közvetíti az eseményeket

Ismét aktuális eseményeket sugároz a közmédia: a központi ünnepi események és a Debreceni Virágkarnevál képsorai mellett néhány híradót is láthatnak ma a nézők – az élő adás a mediaklikk.hu oldalon követhető.

2026.08.20. 07:46

A határokon túl

A partiumi és erdélyi városokban is megünneplik csütörtökön, augusztus 20-án az államalapítást. Nagyváradon háromnapos ünnepséget tartanak, több városban az új kenyér megáldásával és koszorúzással emlékeznek a helyi magyar közösségek.

2026.08.20. 07:41

Meleg lesz és napsütés, de északon jöhet estére pár zivatar

Augusztus 20-án valószínűleg az utolsó idei, nagyon meleg napra lehet számítani. A déli országrészben 35-37 fok is lehet (a napi rekordot 1992-ben mérték Esztergom kertvárosban, ez 39,5 Celsius-fok). Másodfokú hőségriasztás van érvényben.

Egyes országrészekre a magas napi középhőmérséklet, míg másokra zivatarok veszélye miatt adott ki első- és másodfokú figyelmeztetéseket a HungaroMet. Térképek itt.

A fővárosi állami tűzijáték megrendezése a szerdai utolsó hírek szerint nem volt veszélyben az időjárás miatt, de az eső esélye nem nulla, és hirtelen is kialakulhat zivatar, ezért délután mindenki tájékozódjon.

A HungaroMet szerda késő délutáni előrejelzése:

2026.08.20. 07:40

A főbb állami programok idén Budapesten

Részletek ezen az oldalon érhetőek el.

8 óra

Hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth téren.

A Budai Várban található Karmelita Kolostor – a korábbi miniszterelnöki hivatal – belépő megfizetése nélkül látogatható a nagyközönség számára is 8 órától 16 óráig.

9 óra

Katonai és légi parádé a Duna belvárosi, főként a Parlament környéki szakaszán; megtekinthető elsősorban a rakpartokról.

Nyit a Magyar Ízek Utcája – a Kárpát-medence legjelentősebb gasztronómiai fesztiválja kulturális és egyéb programokkal a Várkert Bazárnál várja a vendégeket. Itt debütál az idei év Magyarország Tortája is (elérhető augusztus 20-21-én), választottak cukormentes ország tortáját, amit szintén itt lehet megkóstolni, csakúgy, mint a hivatalos Szent István-napi kenyeret (a győztesekről képek, leírások itt és itt).

10 óra

Nyit a 40. Mesterségek Ünnepe a Budavári Palotában – ez Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja.

Kezdődnek a programok a Margitszigeten, ahova családi programokal, koncertekkel várják a látogatókat. Ingyenes a rózsakertben a Fénykert, ahol augusztus 22-ig este 8:30-tól egészen hajnal 1-ig kortárs művészek alkotta izgalmas fényobjektumok várják az érdeklődőket.

A magyar protestáns egyházak értékeit és hagyományait bemutató IV. protestáns sokadalom rendezvénysorozaton szabadtéri koncertekkel, kórustalálkozóval, orgonamaratonnal és izgalmas kiállításokkal várják a budai Várba érkezőket.

Haditechnika testközelből – a Magyar Honvédség különleges katonai eszközökkel és interaktív programokkal készült a Városligetben.

12 óra

Nyitott Parlament: az Országház díjmentesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható augusztus 20-22. között, naponta déltől este nyolc óráig.

17 óra

Elektro Rakpart: a Műegyetem rakparton koncertek várják az elektronikus zene iránt érdeklődőket hajnali fél kettőig.

18 óra

Hétig tart az ünnepi szentmise a Szent István-bazilikában, 19-20 óra között zajlik a Szent Jobb-körmenet. A szertartás során az első magyar uralkodó, Szent István király mumifikálódott jobb kezét, a Szent Jobb-ereklyét viszik végig a belvárosi utcákon. Az egyházi méltóságok és a hívők mellett állami vezetők, lovagrendek és hagyományőrzők is felvonulnak a körmenetben.

21 óra

Tűzijáték és audivizuális show – a program fél órás, a tűzijáték ennek része lesz és tíz percig tart majd. A műsor a budai oldalról, a Lánchíd és a Margit híd közötti területről lesz leginkább élvezhető.

22 óra

Fél órában megismétlik az audiovizuális műsort, a tűzijáték és a drónshow nélkül. A fényfestés ezt követően is látható marad: a Parlamenten és a Lánchídon egészen hajnali 1 óráig folyamatosan megjelenik.

2026.08.20. 07:00

Ritkán látott szürke repülőgép tűnik fel a Parlamentnél – videó

Több különleges jármű is bemutatkozik a fővárosi légiparádén augusztus 20-án. Az úgynevezett díszelgő repülésen sokkal jobban kell koncentrálniuk, mint egy átlagos gyakorlórepülésen, közelebb is haladnak egymáshoz a járművek.

2026.08.20. 05:25

Így lett augusztus 15-iből augusztus 20-i ünnep

Augusztus 20. államalapító Szent István király ünnepe, nemzeti ünnep, Magyarország hivatalos állami ünnepe, egyben az új kenyér ünnepe. Az egyik legrégibb magyar ünnep.

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Kezdőlap    Belföld    Augusztus 20-i programok: órás bontás, rendezvények, videók – frissülő cikk

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Augusztus 20-i programok: órás bontás, rendezvények, videók
percről percre

Augusztus 20-i programok: órás bontás, rendezvények, videók
Budapesten, a Kossuth téren elkezdődtek a központi állami ünnepségek augusztus 20-án. Zajlik a tisztavatás, miután lezajlott az ünnepélyes zászlófelvonás Hírfolyamunkban egész nap követjük az eseményeket – tartsanak velünk!
 

Magyar Péter: országot alapítani nem egyetlen döntés

„Fura urak” és felszabadulás – Tarr Zoltán állami és miniszteri díjakat adott át

A tűzoltók néhol elfújták a tűzijáték megtartását

Már másodfokú figyelmeztetéseket is kiadtak zivatarok miatt – itt vannak a térképek

Amerika beköltözik a Budai Várba: különleges vendégek érkeztek a Mesterségek Ünnepére

Ritkán látott szürke repülőgép tűnik fel a Parlamentnél – videók, a légibemutató programja

Így lett augusztus 15-iből augusztus 20-i ünnep

Boltba menne augusztus 20-án? Mutatjuk, hol lehet szerencséje

Térkép - Sok helyen nem lehet közlekedni az augusztus 20-i rendezvények miatt

Magyar Péter bejelentette, mikor indulhat újra a paksi atomerőmű

Magyar Péter bejelentette, mikor indulhat újra a paksi atomerőmű

A friss jelentések szerint -132, -134 centméter körül lesz a Duna vízszintjének mélypontja Paksnál, ez magasabb, mint a korábban várt szint. A miniszterelnök Paksról jelentkezett be és közölte: elérték a legfontosabb eredményt, és megvan a menetrend az atomerőmű újraindítására.
VIDEÓ
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
 
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2026.08.24. hétfő, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
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A négynapos hosszú hétvége még kozmetikázhat valamit a hazai hotelek nem túl rózsás idei számain

A négynapos hosszú hétvége még kozmetikázhat valamit a hazai hotelek nem túl rózsás idei számain

Bár júliusra és augusztusra némileg gyengült a forint, és a korábbi 350-es szintről 365-ig ment fel az euróval szembeni árfolyama, ez csak némi sebtapaszt jelentett az idei szezont 380-400 forintos árfolyammal tervező hazai szállodai szereplők számára. A hazai turisztikai forgalom a tavalyhoz képest visszaeső júniusi adatokkal indult, és júliusra is alapvetően stagnálásközeli helyzet várható. Az augusztusi számokat a 20-i ünnep azonban idén megdobhatja, mivel most négynapos lett a hétvége.

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Senki sem érti, mi történik a Ráckevei-Dunával: megszólalt a szövetség a rémhírekről

Senki sem érti, mi történik a Ráckevei-Dunával: megszólalt a szövetség a rémhírekről

Az elmúlt napokban több hír és közösségi médiás bejegyzés jelent meg a Ráckevei Duna-ág vízszintjének csökkentéséről.

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At least 12 killed in Kyiv as Ukraine grapples with air defence shortages

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