Augusztus 20-i programok: órás bontás, rendezvények, videók – frissülő cikk

2026.08.20. 09:12 Kezdődik a légiparádé Felszólították a közönséget, hogy szigorúan tilos bármilyen dróntevékenység a környéken. A honvédségi eszközök bemutatójának programjáról itt írtunk.

2026.08.20. 09:04 A Gripenek díszelgő áthúzásával véget ért a Kossuth téri ünnepség A díszegység díszmenetben elvonul. Hamarosan kezdődik a légiparádé a Duna felett.

2026.08.20. 08:45 Magyar Péter: országot alapítani nem egyetlen döntés A miniszterelnök az augusztus 20-i Kossuth-téri ünnepségen, a tisztavatáson mondott beszédet. Katonák esküt tesznek az államalapítás és Szent István király ünnepén tartott tisztavatáson a budapesti Kossuth téren 2026. augusztus 20-án. MTI/Bruzák Noémi

2026.08.20. 08:34 Felvonták a magyar lobogót a Kossuth téren Katonai tiszteletadás mellett, Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnökének jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-i állami ünnepen, csütörtök reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren. A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység. A ceremónián részt vett Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, az eseményeket a helyszínen érdeklődők százai kísérték figyelemmel. A lobogó felvonása után a honvéd tisztjelöltek teszik le esküjüket.

2026.08.20. 08:57 Az M1 közvetíti az eseményeket Ismét aktuális eseményeket sugároz a közmédia: a központi ünnepi események és a Debreceni Virágkarnevál képsorai mellett néhány híradót is láthatnak ma a nézők – az élő adás a mediaklikk.hu oldalon követhető.

2026.08.20. 07:46 A határokon túl A partiumi és erdélyi városokban is megünneplik csütörtökön, augusztus 20-án az államalapítást. Nagyváradon háromnapos ünnepséget tartanak, több városban az új kenyér megáldásával és koszorúzással emlékeznek a helyi magyar közösségek.

2026.08.20. 07:41 Meleg lesz és napsütés, de északon jöhet estére pár zivatar Augusztus 20-án valószínűleg az utolsó idei, nagyon meleg napra lehet számítani. A déli országrészben 35-37 fok is lehet (a napi rekordot 1992-ben mérték Esztergom kertvárosban, ez 39,5 Celsius-fok). Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Egyes országrészekre a magas napi középhőmérséklet, míg másokra zivatarok veszélye miatt adott ki első- és másodfokú figyelmeztetéseket a HungaroMet. Térképek itt. A fővárosi állami tűzijáték megrendezése a szerdai utolsó hírek szerint nem volt veszélyben az időjárás miatt, de az eső esélye nem nulla, és hirtelen is kialakulhat zivatar, ezért délután mindenki tájékozódjon. A HungaroMet szerda késő délutáni előrejelzése:

2026.08.20. 07:40 A főbb állami programok idén Budapesten Részletek ezen az oldalon érhetőek el. 8 óra Hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth téren. A Budai Várban található Karmelita Kolostor – a korábbi miniszterelnöki hivatal – belépő megfizetése nélkül látogatható a nagyközönség számára is 8 órától 16 óráig. 9 óra Katonai és légi parádé a Duna belvárosi, főként a Parlament környéki szakaszán; megtekinthető elsősorban a rakpartokról. Nyit a Magyar Ízek Utcája – a Kárpát-medence legjelentősebb gasztronómiai fesztiválja kulturális és egyéb programokkal a Várkert Bazárnál várja a vendégeket. Itt debütál az idei év Magyarország Tortája is (elérhető augusztus 20-21-én), választottak cukormentes ország tortáját, amit szintén itt lehet megkóstolni, csakúgy, mint a hivatalos Szent István-napi kenyeret (a győztesekről képek, leírások itt és itt). 10 óra Nyit a 40. Mesterségek Ünnepe a Budavári Palotában – ez Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja. Kezdődnek a programok a Margitszigeten, ahova családi programokal, koncertekkel várják a látogatókat. Ingyenes a rózsakertben a Fénykert, ahol augusztus 22-ig este 8:30-tól egészen hajnal 1-ig kortárs művészek alkotta izgalmas fényobjektumok várják az érdeklődőket. A magyar protestáns egyházak értékeit és hagyományait bemutató IV. protestáns sokadalom rendezvénysorozaton szabadtéri koncertekkel, kórustalálkozóval, orgonamaratonnal és izgalmas kiállításokkal várják a budai Várba érkezőket. Haditechnika testközelből – a Magyar Honvédség különleges katonai eszközökkel és interaktív programokkal készült a Városligetben. 12 óra Nyitott Parlament: az Országház díjmentesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható augusztus 20-22. között, naponta déltől este nyolc óráig. 17 óra Elektro Rakpart: a Műegyetem rakparton koncertek várják az elektronikus zene iránt érdeklődőket hajnali fél kettőig. 18 óra Hétig tart az ünnepi szentmise a Szent István-bazilikában, 19-20 óra között zajlik a Szent Jobb-körmenet. A szertartás során az első magyar uralkodó, Szent István király mumifikálódott jobb kezét, a Szent Jobb-ereklyét viszik végig a belvárosi utcákon. Az egyházi méltóságok és a hívők mellett állami vezetők, lovagrendek és hagyományőrzők is felvonulnak a körmenetben. 21 óra Tűzijáték és audivizuális show – a program fél órás, a tűzijáték ennek része lesz és tíz percig tart majd. A műsor a budai oldalról, a Lánchíd és a Margit híd közötti területről lesz leginkább élvezhető. 22 óra Fél órában megismétlik az audiovizuális műsort, a tűzijáték és a drónshow nélkül. A fényfestés ezt követően is látható marad: a Parlamenten és a Lánchídon egészen hajnali 1 óráig folyamatosan megjelenik.

2026.08.20. 07:00 Ritkán látott szürke repülőgép tűnik fel a Parlamentnél – videó Több különleges jármű is bemutatkozik a fővárosi légiparádén augusztus 20-án. Az úgynevezett díszelgő repülésen sokkal jobban kell koncentrálniuk, mint egy átlagos gyakorlórepülésen, közelebb is haladnak egymáshoz a járművek.