Augusztus 20-i programok: órás bontás, rendezvények, videók – frissülő cikk

Kezdődik a légiparádé
Felszólították a közönséget, hogy szigorúan tilos bármilyen dróntevékenység a környéken.
A honvédségi eszközök bemutatójának programjáról itt írtunk.
A Gripenek díszelgő áthúzásával véget ért a Kossuth téri ünnepség
A díszegység díszmenetben elvonul.
Hamarosan kezdődik a légiparádé a Duna felett.
Magyar Péter: országot alapítani nem egyetlen döntés
A miniszterelnök az augusztus 20-i Kossuth-téri ünnepségen, a tisztavatáson mondott beszédet.
Felvonták a magyar lobogót a Kossuth téren
Katonai tiszteletadás mellett, Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnökének jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-i állami ünnepen, csütörtök reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.
A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.
A ceremónián részt vett Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, az eseményeket a helyszínen érdeklődők százai kísérték figyelemmel.
A lobogó felvonása után a honvéd tisztjelöltek teszik le esküjüket.
Az M1 közvetíti az eseményeket
Ismét aktuális eseményeket sugároz a közmédia: a központi ünnepi események és a Debreceni Virágkarnevál képsorai mellett néhány híradót is láthatnak ma a nézők – az élő adás a mediaklikk.hu oldalon követhető.
A határokon túl
A partiumi és erdélyi városokban is megünneplik csütörtökön, augusztus 20-án az államalapítást. Nagyváradon háromnapos ünnepséget tartanak, több városban az új kenyér megáldásával és koszorúzással emlékeznek a helyi magyar közösségek.
Meleg lesz és napsütés, de északon jöhet estére pár zivatar
Augusztus 20-án valószínűleg az utolsó idei, nagyon meleg napra lehet számítani. A déli országrészben 35-37 fok is lehet (a napi rekordot 1992-ben mérték Esztergom kertvárosban, ez 39,5 Celsius-fok). Másodfokú hőségriasztás van érvényben.
Egyes országrészekre a magas napi középhőmérséklet, míg másokra zivatarok veszélye miatt adott ki első- és másodfokú figyelmeztetéseket a HungaroMet. Térképek itt.
A fővárosi állami tűzijáték megrendezése a szerdai utolsó hírek szerint nem volt veszélyben az időjárás miatt, de az eső esélye nem nulla, és hirtelen is kialakulhat zivatar, ezért délután mindenki tájékozódjon.
A HungaroMet szerda késő délutáni előrejelzése:
A főbb állami programok idén Budapesten
Részletek ezen az oldalon érhetőek el.
8 óra
Hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth téren.
A Budai Várban található Karmelita Kolostor – a korábbi miniszterelnöki hivatal – belépő megfizetése nélkül látogatható a nagyközönség számára is 8 órától 16 óráig.
9 óra
Katonai és légi parádé a Duna belvárosi, főként a Parlament környéki szakaszán; megtekinthető elsősorban a rakpartokról.
Nyit a Magyar Ízek Utcája – a Kárpát-medence legjelentősebb gasztronómiai fesztiválja kulturális és egyéb programokkal a Várkert Bazárnál várja a vendégeket. Itt debütál az idei év Magyarország Tortája is (elérhető augusztus 20-21-én), választottak cukormentes ország tortáját, amit szintén itt lehet megkóstolni, csakúgy, mint a hivatalos Szent István-napi kenyeret (a győztesekről képek, leírások itt és itt).
10 óra
Nyit a 40. Mesterségek Ünnepe a Budavári Palotában – ez Magyarország legjelentősebb népművészeti fesztiválja.
Kezdődnek a programok a Margitszigeten, ahova családi programokal, koncertekkel várják a látogatókat. Ingyenes a rózsakertben a Fénykert, ahol augusztus 22-ig este 8:30-tól egészen hajnal 1-ig kortárs művészek alkotta izgalmas fényobjektumok várják az érdeklődőket.
A magyar protestáns egyházak értékeit és hagyományait bemutató IV. protestáns sokadalom rendezvénysorozaton szabadtéri koncertekkel, kórustalálkozóval, orgonamaratonnal és izgalmas kiállításokkal várják a budai Várba érkezőket.
Haditechnika testközelből – a Magyar Honvédség különleges katonai eszközökkel és interaktív programokkal készült a Városligetben.
12 óra
Nyitott Parlament: az Országház díjmentesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható augusztus 20-22. között, naponta déltől este nyolc óráig.
17 óra
Elektro Rakpart: a Műegyetem rakparton koncertek várják az elektronikus zene iránt érdeklődőket hajnali fél kettőig.
18 óra
Hétig tart az ünnepi szentmise a Szent István-bazilikában, 19-20 óra között zajlik a Szent Jobb-körmenet. A szertartás során az első magyar uralkodó, Szent István király mumifikálódott jobb kezét, a Szent Jobb-ereklyét viszik végig a belvárosi utcákon. Az egyházi méltóságok és a hívők mellett állami vezetők, lovagrendek és hagyományőrzők is felvonulnak a körmenetben.
21 óra
Tűzijáték és audivizuális show – a program fél órás, a tűzijáték ennek része lesz és tíz percig tart majd. A műsor a budai oldalról, a Lánchíd és a Margit híd közötti területről lesz leginkább élvezhető.
22 óra
Fél órában megismétlik az audiovizuális műsort, a tűzijáték és a drónshow nélkül. A fényfestés ezt követően is látható marad: a Parlamenten és a Lánchídon egészen hajnali 1 óráig folyamatosan megjelenik.
Ritkán látott szürke repülőgép tűnik fel a Parlamentnél – videó
Több különleges jármű is bemutatkozik a fővárosi légiparádén augusztus 20-án. Az úgynevezett díszelgő repülésen sokkal jobban kell koncentrálniuk, mint egy átlagos gyakorlórepülésen, közelebb is haladnak egymáshoz a járművek.
Így lett augusztus 15-iből augusztus 20-i ünnep
Augusztus 20. államalapító Szent István király ünnepe, nemzeti ünnep, Magyarország hivatalos állami ünnepe, egyben az új kenyér ünnepe. Az egyik legrégibb magyar ünnep.