Gyász: meghalt a közkedvelt magyar humorista

Különleges pályafutása során nemcsak a színpadon és a kabaré világában alkotott maradandót (például a méltán híres Ayala–Brindisi duó tagjaként), hanem hivatásos rendőrként is szolgált – számolt be róla a blikk.hu.

„Hofin nőttem fel, a Markos–Nádas volt a következő etalon, majd az 1990-es humorfesztivál döntősei voltak azok, akikért rajongtam, és akik közül sokakkal már együtt is dolgozhattam, és a barátaim lettek” – kezdte Facebook posztját Aradi Tibor, majd arról is írt, hogy Ayala volt a Maksa Híradó állandó rendőr századosa, hiszen ő maga is rendőr volt, így nála hitelesebben senki nem játszhatta volna el ezt a szerepet.