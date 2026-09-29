Hankó Balázs megszólalt, Orbán Viktor közvetítette

A Hír TV-nek adott interjút Orbán Viktor is közvetítette Facebook-oldalán. Az előzménye, hogy keddre virradó éjjel hűtlen kezelés bűncselekménye miatt – mentelmi jogának országgyűlési felfüggesztése után – az ügyészség őrizetbe vette és gyanúsítottként kihallgatta Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi minisztert. Esetleges letartóztatásáról szerdán döntenek.

Minden lépés, támogatás jogszerű volt – mondta Hankó Balázs, aki szerint egy politikai koncepciós per folyik, amelynek két ága van: egy kultúrpolitikai harc és egy politikai leszámolás a szuverenitási politikát folytató előző kormány és jobboldal ellen. „Ők a magyar kultúrát akarják börtönbe zárni” – vélekedik Hankó Balázs.

Hankó Balázs szerint

a 17 milliárd forint, amelyről szó van, nem volt titkos, és kormányzati döntés volt arról, hogy nem intézményes, hanem populáris kultúrára költik, egyenlő országos lefedettséggel.

Hankó szerint semmi nem volt titkos, lehetett nyíltan jelentkezni a pályázatra, amely most is megtalálható a netes keresőkben. Hankó szerint ez a támogatási összeg a teljes kulturális támogatások mindössze 1 százalékáról szólt. Hankó szerint itt most kultúrpolitikai leszámolás folyik, megpróbálják megfélelmíteni és elhallgattatni a hazai kultúra egyik oldalát, hiszen „az egyik feljelentő is ultralibeárlis kultúrkörökből érkezett.”

Hankó szerint a mostani támogatott kultúrprogramon a Tisza politikusai vesznek részt, „akkor ezek is kampányfinanszírozást jelentenek?” „Ha valaki fideszes, az ma bűn? Ha valaki fideszes művésznek ad támogatást, az ma bűn?” – kérdezte.

Hankó újra azt mondta: minden jogszerű volt, és azért vitték el Bús Balázst és az ő kabinetfőnökét is, mert „politikai koncepciós eljárás folyik”.

Szerinte szabályozott folyamat szerint történt minden.

A nagyösszegű támogatásokról, például Mága Zoltán 500 milliós koncertsorozatáról azt mondta: azt a produkció kapta, rengeteg koncertről van szó, óriási gálaműsorokról sok zenésszel. De ugyanezt el lehet mondani Fásy Ádám támogatásáról is, nem ő kapta a támogatást, hanem a produkció – mondta. Politikai fogollyá tettek engem, Fásy Ádám feleségét és Bús Balázsékat is – mondta Hankó Balázs, aki szerint a kollégáit megfenyegették, hogy „valljanak vagy baj lesz”.

Utasítást nem kaptam, utasítást nem adtam, kulturális programok támogatása valósult meg

– mondta. Az én aláírásom szerepel mindenhol, mert ez az eljárásrend, bizalmi alapon az összes kollégium döntésével egyetértettem, hét állandó és három ideiglenes kollégium van – mondta.

Hankó szerint a megfélemlítés miatt utaltak vissza összesen több milliárd forintot a támogatottak közül jó néhányan.

A visszafizetésekben olyanok is vannak, amik abból adódnak, hogy minden támogatással el kell számolni. De az egész lényegében arról szó, hogy megfélemlítsék a magyar kultúra szereplőit, és ezt a pénzt az általuk politikailag támogatott művészeknek adják – mondta Hankó Balázs.

Hankó szerint „az új ávó” jött most létre, visszatért Magyarországra a koncepciós eljárások ideje, és azért „számolnak le velük”, mert politikailag másként gondolkodnak. Hankó szerint embereket akarnak megtörni és politikai célból meg akarják félemlíteni az ő politikai közösségüket. Úgy véli: a politika ma maga alá gyűri a jogot, és akiket tönkretettek, azoknak erkölcsi és jogi elégtételt kell adni.

Hankó Balázs szerint ma az utca a gyűlölet terepe lett, ahogy ment 100 métert, „öten akartak börtönbe juttatni, és nagyon csúnya szavakkal, pedig én értük is dolgoztam a kultúrában, az oktatásban”.

Arra a kérdésre, hogy hogyan készíti fel magát a börtönre, azt mondta: a hite nagyon sokat erősödött, és a családja és barátai is nagyon sokat segítenek, de a közösség is kiáll érte, „mert mi vagyunkazok, akik Magyarországot a magasba emeltük”.

Mint mondta, a családi beszélgetések nagyon nehezek mostanság, és nagyon büszke a családjára, mert „ebben a helyzetben is vállalnak, és megtartanak engem”. A vádlóinak azt üzente: „ha úgy vádolják, hogy nem ismerik a tényeket, az hiba, ha úgy vádolják, hogy ismerik a tényeket, az bűn”.