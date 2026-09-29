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Hankó Balázs, a Fidesz országgyûlési képviselõje, korábbi kulturális és innovációs miniszter (k) a Fidesz- és a KDNP-frakció sajtótájékoztatóján az Országházban 2026. 2026. szeptember 28-án. Mellette balról Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõje, jobbról Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetõje.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Gyanúsítottként hallgatták ki az őrizetes Hankó Balázst, kampányra szórták a pénzt az ügyészség szerint

Infostart

A hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként – mentelmi jogának felfüggesztése után – az ügyészség őrizetbe vette és gyanúsítottként kihallgatta Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi minisztert.

Mint az ügyészség az Infostarttal közölte, a megalapozott gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter, az alap elnöke irányításával arra használták fel, hogy azon keresztül

az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont – részben, de tömegesen – jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használják fel.

Az ily módon 2025. július 1-től meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmek érdemi elbírálás nélküli teljesítésével a kezelt vagyont a 2026. évi országgyűlési választások kampányköltségeinek a fedezésére, illetőleg a kérelmezők személyes céljaira fordították.

Hankó Balázs és társai a Nemzeti Kulturális Alap vagyonának politikai szempontú, választókerületi lefedettség szerinti elosztása érdekében kettős eljárásrendet alakítottak ki és működtettek az ügyészsé szerint, melyben

a formális és tényleges döntéshozatal elvált egymástól.

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény értelmében a volt miniszter és az alap alelnöke a kollégiumok eljárása során az egyes pályázati kérelmek elbírálásában nem vehetett részt. A támogatásokról szóló döntések azonban ténylegesen nem az ideiglenes kollégiumban születtek meg, hanem azokról Hankó Balázs, illetve esetlegesen más vagy mások határoztak.

A támogatásról született döntés a formális kollégiumi eljárást, illetve több kiemelt támogatás esetében az ügyészségi közlés szerint a kérelem benyújtását is megelőzte.

A Nemzeti Kulturális Alap által kezelt vagyont a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának neve alatt kiállított támogatói okiratokkal 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között

1079 esetben használtak fel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben meghatározott céloktól eltérően,

mellyel a központi költségvetésnek 17,3 milliárd forint összegű vagyoni hátrányt okoztak.

Az ügyben nyomozást folytató Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség hétfő este Hankó Balázs országgyűlési képviselőt – miután mentelmi jogát az országgyűlés felfüggesztette – őrizetbe vette és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatta.

A gyanúsított az őrizetbe vétel, valamint a gyanúsítás ellen panaszt jelentett be.

Hétfőn az ügyben további személy őrizetbe vételére és gyanúsítotti kihallgatására került sor.

A nyomozás érdekében az ügyről további információ jelenleg nem közölhető.

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Gyanúsítottként hallgatták ki az őrizetes Hankó Balázst, kampányra szórták a pénzt az ügyészség szerint

Gyanúsítottként hallgatták ki az őrizetes Hankó Balázst, kampányra szórták a pénzt az ügyészség szerint
A hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként – mentelmi jogának felfüggesztése után – az ügyészség őrizetbe vette és gyanúsítottként kihallgatta Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi minisztert.
 

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