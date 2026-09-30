A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet.

A rendelet a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is módosítja: az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését, a hatóság pedig legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra.

A részletes előírásokat tartalmazó új BM-rendelet meghatározza, hogy mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. Idetartoznak egyebek mellett

a mentők,

a rendőrség,

a tűzoltóság,

a honvédség,

a büntetés-végrehajtás,

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és

a nemzetbiztonsági szolgálatok

meghatározott járművei.

Mások – például sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű- és közlekedési járművek – engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést.

A korábban kiadott kék- és sárgalámpás engedélyeket a hatóság az új rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálja, és visszavonja azokat, amelyek nem felelnek meg az új feltételeknek.