A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet.
A rendelet a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is módosítja: az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését, a hatóság pedig legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra.
A részletes előírásokat tartalmazó új BM-rendelet meghatározza, hogy mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. Idetartoznak egyebek mellett
- a mentők,
- a rendőrség,
- a tűzoltóság,
- a honvédség,
- a büntetés-végrehajtás,
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és
- a nemzetbiztonsági szolgálatok
meghatározott járművei.
Mások – például sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű- és közlekedési járművek – engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést.
A korábban kiadott kék- és sárgalámpás engedélyeket a hatóság az új rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálja, és visszavonja azokat, amelyek nem felelnek meg az új feltételeknek.