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Nyitókép: Pixabay

Megszigorította a kormány a megkülönböztető jelzés használatát: így csökken a jogosulatlan lámpahasználat

Infostart / MTI

Felülvizsgálják a korábban kiadott engedélyeket. Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait, a részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza – derül ki a Magyar Közlöny kedd este megjelent számából.

A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet.

A rendelet a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is módosítja: az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését, a hatóság pedig legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra.

A részletes előírásokat tartalmazó új BM-rendelet meghatározza, hogy mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. Idetartoznak egyebek mellett

  • a mentők,
  • a rendőrség,
  • a tűzoltóság,
  • a honvédség,
  • a büntetés-végrehajtás,
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és
  • a nemzetbiztonsági szolgálatok

meghatározott járművei.

Mások – például sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű- és közlekedési járművek – engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést.

A korábban kiadott kék- és sárgalámpás engedélyeket a hatóság az új rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálja, és visszavonja azokat, amelyek nem felelnek meg az új feltételeknek.

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