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Az Európai Unió főügyészének jelölt Laura Codruta Kövesi, a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) volt vezetője érkezik az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) és Költségvetési Ellenőrzési Bizottságának meghallgatására Brüsszelben 2019. február 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq

Budapesten járt a híres korrupcióellenes európai ügyész

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Budapesten több miniszterrel egyeztetett az Európai Ügyészség (EPPO) vezetője, Laura Codruta Kövesi.

Az Európai Ügyészség (EPPO) vezetője, Laura Codruta Kövesi európai főügyész Magyarország EPPO-tagságának szakmai részleteiről egyeztetett

  • Görög Márta igazságügyi miniszterrel,
  • Kármán András pénzügyminiszterrel,
  • Pósfai Gábor belügyminiszterrel és
  • Lajtár István legfőbbügyész-helyettessel

Budapesten, az Igazságügyi Minisztériumban (IM) – közölte az IM sajtóirodája kedden az MTI-vel.

Az Európai Ügyészség az Európai Unió (EU) pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozással, a vádhatósági eljárások lefolytatásával és az elkövetők bíróság elé állításával megbízott független uniós szerv. E bűncselekmények közé tartozik az unió pénzügyi érdekeit sértő költségvetési csalás, az aktív és passzív hivatali vesztegetés, hűtlen kezelés, a pénzmosás, a határokon átnyúló adócsalás és az ehhez elválaszthatatlanul kapcsolódó többi bűncselekmény. Az Európai Ügyészség ezekben az ügyekben rendelkezik hatáskörrel.

Az Európai Ügyészség hatáskörébe nem tartozó büntetőügyekben továbbra is Magyarország ügyészsége, illetve a létrejövő Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal jár el közvádlóként, a büntetőjogi felelősségről pedig változatlanul a magyar bíróságok döntenek a magyar jogrend alapján.

A csatlakozás folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat, amelyet „"a lehető legrövidebb időn belül” szükséges végrehajtani – emelték ki.

A jogalkotási feladatok két szakaszban valósulnak meg. Az első szakaszban az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztási rendszerének kialakítása történik meg. Ehhez három törvény módosítása szükséges.

Az erre vonatkozó jogszabálycsomag még 2026-ban az Országgyűlés elé kerül.

A cél egy olyan kiválasztási eljárás létrehozása, amely a lehető legmagasabb szintű függetlenséget, objektivitást és szakmai megalapozottságot biztosítja. A magas szakmai elvárások miatt a jogalkotási folyamat hosszabb előkészítést igényel, hiszen a cél a széles körű konzultáció az érintett szervezetekkel a kiválasztási feltételekről és az eljárás részleteiről – emelte ki az IM.

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Kezdőlap    Belföld    Budapesten járt a híres korrupcióellenes európai ügyész

igazságügyi minisztérium

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