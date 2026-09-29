Új jelöltet állított a médiatanácsba a Mi Hazánk

Mint írták, a több mint 33 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, számos szakmai elismeréssel kitüntetett médiaszakember a Független Közmédia Testületbe is a legtöbb jelölést kapta legutóbb a médiaszakmai szervezetektől, így most a Médiatanács tagja lehet a Mi Hazánk delegáltjaként.

A párt tájékoztatása szerint az 53 éves Radetzky András a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Médiatudományi Intézetének docense, a Magyar Katolikus Rádió Zrt. vezérigazgató-helyettese.

1994-2018 között a Fehérvár Rádió Kft. tulajdonos-ügyvezetője volt, és dolgozott a Helyi Rádiók Országos Egyesületének (HEROE) elnökeként is.

2022 óta az Európai Újságírók Egyesülete alelnöke. 2025-ben a Magyar Újságírók Közössége a Petőfi Sándor sajtószabadságért-díjban, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Goldmark Péter Károly díjban részesítette, és megkapta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán "A Kar Kiváló Oktatója" címet is.

Tóth Máté kedden jelentette be, hogy lemond Médiatanácsában elfoglalt posztjáról, mert a hétvégén a párt tisztújító kongresszusán a Mi Hazánk alelnökévé választották, a két tisztség pedig a médiatörvény rendelkezései szerint összeférhetetlen egymással.