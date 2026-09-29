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Ákos magyar szöveget írt a Holy Nighthoz új, karácsonyi lemezén, és támogatóiról is beszélt

Infostart / MTI

Karácsonyi kiadvánnyal jelentkezett Ákos. A kedden megjelent Karácsony – Az ünnep dalai című lemezen tizenöt felvétel szerepel, a feldolgozások mellett két új kompozíció. Az anyagot december 12-én mutatja be a Papp László Budapest Sportarénában. Az előadó-dalszerző, aki a napokban nagyinterjút adott az InfoRádiónak, az MTI-nek a betegségéről és a támogatóiról is beszélt.

„Szeretem a könnyűzenei sztárok karácsonyi lemezeit, például Stingét vagy Sarah McLachlan kanadai énekesnőét. Az én albumomra persze a magyar ünnepkörhöz hagyományosan hozzátartozó karácsonyi dalokból válogattam, és megpróbáltam úgy átértelmezni őket, hogy azok érvényesek maradjanak: ne veszítsenek eredeti szépségükből, mégis valami újat kapjanak” – mondta Kovács Ákos A kedden megjelent Karácsony – Az ünnep dalai című lemezesajtótájékoztatóján a Magyar Zene Házában.

Mint kifejtette, hat évvel ezelőtt a közmédia Jónak lenni jó! kampányához csatlakozva már készített egy feldolgozást az Aranyszárnyú angyal című dalra, ami egy másik felfogásban a mostani lemezre is felkerült.

Az albumra az énekes, vokális részek mellett Ákos maga játszott fel minden hangszeres sávot is.

Szólt arról, hogy a munkák közvetlenül 2024 karácsonya után kezdődtek, és a legelső, amit rögzített, az a Mennyből az angyal volt, amihez akkor egy klipet is forgattak a hó borította természetben. Hallható a lemezen a Dicsőség, a Betlehem, a Kolinda vagy az O, Holy Night, amelyhez Ákos magyar szöveget írt A legszentebb éj címmel. Az előadó két új dalt (Születésnap, Hidd el) írt az anyagra.

A lemez szinte teljesen kész volt már, amikor idén tavasszal Ákosnál daganatos betegséget diagnosztizáltak, amit műtét követett, és a történtek miatt a nyárra tervezett fellépéseit le kellett mondania.

A műtét sikeres volt, a felépülést most a lemez megjelenése és a december 12-i koncert követi a Budapest Sportarénában.

„A Karácsony – Az ünnep dalait legfontosabb munkáim közé sorolom. A Sportarénában tíz-tizenegy dalt előadunk róla, emellett számos olyan korábbi számomat is, amelyek könnyen ide illeszthetőek, például A megváltót, az Ikont vagy a Néma fohászt is. Ezzel a műsorral ezt az egy estet tervezzük, velünk lesznek a színpadon a Győri Filharmonikusok és a pécsi VoiSingers kórus” – sorolta Ákos.

A kiadvány dupla LP-n és CD+DVD formátumban is elérhető,

a képanyagon megtekinthető többek között a számos hazai templomban (budapesti Szent István Bazilika, Szegedi Dóm, Pécsi Székesegyház) forgatott televíziós változat, amelyen – akárcsak az Aréna-koncerten – Lepés Gábor (billentyűs hangszerek), Dorozsmai Péter (dob), Fekete Tibor (basszusgitár) és Balásy Szabolcs (zongora) zenél együtt Ákossal.

A sajtótájékoztatót követően Ákos az MTI kérdésére elmondta:

a Szerencsejáték Zrt. fogja eldönteni, folytatódik-e az állami céggel érvényben lévő, tíz éve tartó szponzorációs együttműködése. Utóbbi keretében sajtóhírek szerint évente mintegy 40 millió forintot fordíthatott produkcióira.

Az énekesről készült zenés dokumentumfilmet a Nemzeti Filmintézet támogatta, Kovács Ákos cége, a Fehér Sólyom Bt. pedig az MTVA-val és az MVM Zrt.-vel is szerződésben állt zenei produkciós tevékenységre.

„Szerződésünket a Szerencsejáték Zrt.-vel mindig évről évre újítottuk meg, az idei évre még érvényes az előző, mi természetesen fel fogjuk ajánlani a jövő évi felületeinket és koncertjeinket is” – tette hozzá Ákos, aki szerint az új kiadványon, a Karácsony – Az ünnep dalai című lemezen is „büszkeség szerepelni támogatóként egy cégnek”.

Hozzátette, hogy „egy sikeres produkcióhoz sokfajta márka szeretné kapcsolni magát” – mondta, megemlítve, hogy számos szponzor állt már mellette az elmúlt negyven évben, például a Coca-Cola, a Mol, a Matáv, a Ferrero-csoport vagy a Roland japán hangszergyártó cég.

Arra a felvetésre, hogy számos rendszerkritikus előadó az elmúlt másfél évtizedben kimaradt az állami támogatásokból, Ákos megjegyezte: közülük rengetegen felléptek a Raktárkoncerten, és sokan kaptak támogatást az NKA-n keresztül, „ahonnan én például nem, de nem is kell”.

Ákossal az InfoRádió a közelmúltban készített interjút, amit alább meghallgathat.

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Kezdőlap    Belföld    Ákos magyar szöveget írt a Holy Nighthoz új, karácsonyi lemezén, és támogatóiról is beszélt

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