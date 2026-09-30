Megelégelte a Balaton a széttagoltságot, komoly döntés készülődik

A Balatoni Szövetség szerint a tó egységes természeti, gazdasági és társadalmi térség, miközben a víz, a part menti települések és a közlekedési rendszer nem igazodik a megyehatárokhoz. Éppen ezért a szervezet szerint a tó védelmét, a vízbiztonságot, a közlekedést, az egész éves turizmust, a helyi gazdaságot és a lakhatást is közös balatoni ügyként kellene kezelni – számolt be a szervezet közleménye alapján a HellóVidék.

A Balaton jelenleg három NUTS2 régióhoz tartozó területeket érint, így a szövetség úgy gondolja, közös képviseletre és egységes fejlesztési szemléletre lenne szükség. Ez nem egy új párhuzamos intézményrendszer lenne, hanem az érintett önkormányzatok, gazdasági szereplők, civil és szakmai szervezetek közösen határoznák meg a legfontosabb balatoni célokat.

Hosszabb távon pedig egy önálló, egységes Balatoni Régió kialakítása is a tervek között szerepel, ám ez nem történhet meg egyik napról a másikra.

Egy önálló közigazgatási vagy NUTS2-besoroláshoz magyar törvényi és intézményi döntésekre, a területi lehatárolásra, valamint uniós egyeztetésre és jóváhagyásra is szükség lenne.

Ezért két párhuzamos folyamatot indítanának el. Egyrészt már a jelenlegi keretek között egységes balatoni képviseletet és közös fejlesztési programot építenének, másrészt szakmailag előkészítenék, hogy a következő uniós ciklusban a Balaton önálló fejlesztési egységként jelenhessen meg.

A szervezet szerint ebben fontos szerepe lehet a Balaton Fejlesztési Tanácsnak is. Azt szeretnék, ha a térség önkormányzatait képviselő Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége ismét szavazati joggal rendelkező rendes tagként vehetne részt a Tanács munkájában.

A Balatoni Szövetség szerint a 2021–2027-es uniós ciklusban még elérhető forrásokat is érdemes lenne áttekinteni, ám a következő, 2028–2034 közötti uniós tervezési időszakra pedig már külön programmal készülnének.

A céljuk, hogy a Balaton saját térségi célokkal, mérhető eredményekkel és elkülöníthető finanszírozási igénnyel jelenjen meg az Országos Fejlesztési Programban – ehhez területi, szakmai, jogi és finanszírozási alapdokumentumokat is készítenének.

A Balatoni Szövetség hangsúlyozza: nem szeretnének addig várni, amíg egy esetleges intézményi átalakítás megoldja a térség problémáit. A jelenlegi keretek között is egységesebb képviseletet és közös fejlesztési prioritásokat szeretnének, miközben előkészítenék a Balaton önálló fejlesztési egységként való megjelenését.