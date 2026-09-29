Orbán Viktor nagy bejelentést tett a közösségi oldalán

Orbán Viktor bejelentése szerint a volt miniszterrel kedden este rendkívüli interjút sugároz a Hír TV. Az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak szétosztása 17,3 milliárd forintos kárt okozott; Hankó koncepciós eljárásról beszél – írja az index.hu.

Az ügyészség szerint Hankó irányításával kettős döntéshozatali rendszert működtettek, és a Nemzeti Kulturális Alap pénzét választókerületi lefedettség alapján, érdemi elbírálás nélkül osztották szét. A támogatások részben a 2026-os kampány költségeire mentek, 17,3 milliárd forintos kárt okozva a költségvetésnek. A volt miniszter azonban koncepciós eljárásról beszél.