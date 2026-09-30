Tovább öregszik a magyar autópark, de van valami, ami segíthet

Az MNB szerint 2026 második negyedévében rekordmagas negyedéves szintre emelkedett a személyikölcsön-kihelyezés. A Netrisk kalkulációiban január eleje és szeptember közepe között átlagosan 2,72 millió forintos hitelösszeggel számoltak az érdeklődők.

A magyar személyautó-állomány átlagos életkora évek óta folyamatosan emelkedik. A KSH adatai szerint

2021 júniusának végén még 14,9 év, 2024 közepén 16,0 év, 2025 júniusában 16,3 év, idén június végén pedig már 16,6 év volt az átlag.

Az autócsere ezért egyre több háztartásnál kerülhet napirendre, miközben egy fiatalabb jármű megvásárlásához sok esetben a megtakarítás mellett külső finanszírozásra is szükség lehet.

A személyi kölcsönök piaca eközben kifejezetten erős. Az MNB szerint az új szerződések értéke március óta emelkedik, amivel a második negyedévben rekordmagas negyedéves kibocsátás alakult ki. Az átlagos hitelösszegek is emelkedtek éves összevetésben, a személyi kölcsönök átlagos kamatszintje pedig a negyedév végén 14,1 százalék volt. A bankok döntő többsége is a fogyasztási hitelek iránti kereslet növekedését érzékelte.

A Netrisk saját adatai szerint 2026. január 1. és szeptember 14. között a személyi kölcsön iránt érdeklődők

átlagosan 2,72 millió forintos hitelösszeggel számoltak. A kalkulációk 84 százaléka szabad felhasználású személyi kölcsönre szólt, amelyeknél az átlagos keresett összeg 2,34 millió forint volt.

Ekkora összegnél már érdemes alaposan körülnézni a használtautó-piacon. A széles kínálatban jó eséllyel található a jelenleg használt autónál fiatalabb, megbízhatóbb vagy akár kedvezőbb fogyasztású jármű is, de hogy pontosan milyen évjáratú, futásteljesítményű és állapotú autó fér bele a keretbe, minden esetben egyedi mérlegelés kérdése.

„Egy autó megvásárlásánál nemcsak a vételárral kell számolni. Az átírás, az első szerviz, a gumik, a biztosítás vagy egy váratlan javítás is növelheti a szükséges összeget. Minél magasabb hitelösszegről és hosszabb futamidőről van szó, annál nagyobb jelentősége van már kisebb kamat- és költségkülönbségeknek is, ezért érdemes több ajánlatot összehasonlítani, és a havi törlesztőrészlet mellett a teljes visszafizetendő összeget is megnézni” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

A Netrisk adataiból az is kiderül, hogy

a futamidők közül a 49–60 hónapos, vagyis nagyjából négy-öt éves időszak volt a legnépszerűbb, erre szólt a kalkulációk 41 százaléka. Az érdeklődők több mint fele havi 50 ezer forint alatti törlesztőrészlettel számolt, az összes kalkuláció átlagos havi törlesztőrészlete pedig közel 57 ezer forint volt.

A személyi kölcsön iránt érdeklődők között pedig a fiatalabb korosztályok vannak többségben. A kölcsönkalkulációk 31,5 százaléka a 18–30 évesektől, további 25 százaléka a 31–40 évesektől érkezett. Területileg Budapest vezetett 12,6 százalékkal, Pest megye 10,3 százalékkal követte, így a főváros és Pest együtt a kalkulációk közel 23 százalékát adta. A megyék közül Borsod-Abaúj-Zemplén 9,2, Szabolcs-Szatmár-Bereg pedig 7,1 százalékkal emelkedett ki.