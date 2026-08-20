Állami kitüntetések – itt a lista és az indoklások, elismerték a Vidéki prókátor és Zsurzs Kati munkáját is

Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – a tudomány, a kultúra, a művészet, az oktatás, az egészségügy, a társadalmi felzárkóztatás, a honvédelem és számos más terület kiemelkedő képviselőinek munkáját ismerte el.

A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat

Cserhalmi György, a nemzet színésze, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja a magyar színművészet kiemelkedő alakjaként sokoldalú tehetségével, színpadi és filmszerepekben nyújtott felejthetetlen alakításaival a kulturális életben maradandó értéket teremtő, több évtizedes művészi munkássága elismeréseként kapta a kitüntetést.

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat

Pongor Ildikó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, mesterművésze, a Magyar Nemzeti Balett próba- és gyakorlatvezető balettmestere kimagasló szakmai tudással és nagy elhivatottsággal végzett, a klasszikus hagyományokat modern látásmóddal ötvöző balettmesteri munkájáért,

Rainer M. János Széchenyi-díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára, Történelemtudományi Doktori Iskolájának vezetője, az 1956-os Intézet Alapítvány kuratóriumának elnöke a 20. századi magyar történelem, különösen az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek, illetve a kommunista diktatúra időszakának feltárása és hiteles bemutatása érdekében végzett kimagasló, a hazai történettudományban maradandó értéket teremtő kutatói és oktatói munkája elismeréseként kapta a kitüntetést.

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozat

Balázs Mihály DLA Kossuth-, Pro Architectura, Ybl Miklós-díjas és Kós Károly-életműdíjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia és az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa a számos emblematikus épületet magába foglaló, kiemelkedő építészi életműve, valamint négy évtizedes, iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként,

Dr. Berceli Tibor állami díjas villamosmérnök, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa részére a mikrohullámú távközlés területén elért, nemzetközi szintű kutatói, fejlesztői, illetve innovációs eredményei, valamint kiemelkedő iskolateremtő tevékenységéért,

Dr. Fülöp Botond ügyvéd a jogállamiság és a közbizalom erősítése iránt elkötelezett tevékenysége, közéleti szerepvállalása elismeréseként, (ő viselte sokáig a Vidéki prókátor álnevet, miután 2024 februárjában megtalálta és több szerkesztőségnek elküldte azt a kúriai határozatot, amelyből kiderült, hogy Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének;az ügy Novák Katalin és Varga Judit lemondásához vezetett, és hozzájárult a kormányváltást eredményező választási eredményhez – a szerk.).

Dr. Halmai Gábor alkotmányjogász, az állam- és jogtudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa az alkotmányjog területén végzett kiemelkedő tudományos és oktatói munkája, valamint a Fundamentum című, emberi jogokkal foglalkozó folyóirat alapító főszerkesztőjeként végzett nagy hatású szakmai tevékenysége elismeréseként,

Kiss György jogtudós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának volt dékánja, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának volt tanszékvezetője, egyetemi tanár a kiemelkedő tudományos munkássága, különösen a magánjog és a munkajog intézményi kapcsolata, az európai munkajog, továbbá az összehasonlító közszolgálati jog területén végzett kutatásai, valamint elhivatott oktatói tevékenysége elismeréseként,

Kovách Imre szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Doktori Tanácsának elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kutatóközpontjának kutatóprofesszora, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára a politikai és gazdasági elitek, valamint a magyar vidéki társadalom szerkezeti, hatalmi és integrációs változásainak kutatása terén végzett kiemelkedő jelentőségű, nemzetközileg is elismert tudományos munkásságáért, továbbá iskolateremtő oktatói tevékenységért,

Sajó András jogtudós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Közép-európai Egyetem Jogi Karának alapító dékánja, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának volt elnökhelyettese és bírája az alkotmányjog területén folytatott kiemelkedő tudományos tevékenysége, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának tagjaként végzett munkája elismeréseként,

Szegedi Andrea, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Bőrgyógyászati Klinikájának igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár a bőrgyógyászati allergológia és immunológia területén végzett kimagasló tudományos munkája, valamint iskolateremtő oktatói és eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként részesült a kitüntetésben.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat

Dr. Katona Gyula, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának egyetemi tanára a hipergráfok nemzetközileg is kiemelkedő kutatójaként végzett, több évtizedes tudományos tevékenysége, valamint a jövő műszaki értelmiségének matematikai képzésében betöltött szerepe elismeréseként,

Dr. Kovács Zoltán, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusa Neveléstudományi Intézetének tanszékvezető egyetemi docense, a Szentandrássy István Egyetemi Roma Szakkollégium igazgatója a roma hallgatók tehetséggondozását és társadalmi felzárkóztatását szolgáló, országos hatású közösségszervező és hálózatépítő munkájáért,

Dr. Kövecses Zoltán, a nyelvtudomány doktora, az Academia Europaea rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa a kognitív lingvisztikai kutatások és a lexikográfia terén öt évtizeden át végzett, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos munkássága, valamint elhivatott oktatói tevékenysége elismeréseként,

L. Ritók Nóra Apáczai Csere János-díjas pedagógus, a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője, az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola alapítója, korábbi igazgatója a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik esélyeinek javítása érdekében több évtizeden át, példaértékű elhivatottsággal végzett pedagógusi munkája, értékteremtő és hiánypótló társadalmi tevékenysége elismeréseként,

Dr. Németh György Amadé ókortörténész, klasszika-filológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára az ókortudományok területén végzett több évtizedes tudományos munkája, valamint tudományszervezői és oktatói tevékenységéért,

Ulbert István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Academia Europaea rendes tagja, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének igazgatója, egyetemi tanár a magyar és nemzetközi idegtudomány fejlődéséhez kiemelkedő mértékben hozzájáruló oktatói, mentori és intézményépítő tevékenysége, valamint a szakmai közösség iránti felelősségvállalása elismeréseként kapta a kitüntetést.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat

Bass László szociológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának adjunktusa a társadalmi kirekesztődés, a gyermekszegénység, az esélyegyenlőtlenségek és a hátrányos helyzetű családok élethelyzetének feltárása terén több évtizeden át végzett kiemelkedő munkássága, valamint elhivatott oktatói tevékenysége elismeréseként,

Beregszászi-Nagyné dr. Papp Rózsa Mária plasztikai és égéssebész, gyermeksebész, gyermekgyógyász szakorvos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Gyermeksebészeti, Traumatológiai és Égési Osztályának főorvosa a gyermeksebészeti és égésplasztikai betegellátás területén végzett, kiemelkedő színvonalú munkájáért,

Dr. Czimber Kornél, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának dékánhelyettese, egyetemi tanára az erdészeti felsőoktatásban végzett kimagasló tudományos és oktatói tevékenysége, valamint a modern erdőgazdálkodási munkafolyamatokat támogató térinformatikai szoftverek fejlesztésében és gyakorlati bevezetésében vállalt szerepe elismeréseként,

Dr. Csiszár Jolán, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának egyetemi docense a növénybiológia területén végzett kimagasló színvonalú kutatói és oktatói tevékenysége, nagy elhivatottsággal végzett oktatásszervezői munkájáért, valamint szakmai közéleti szerepvállalásáért,

Dr. Dóka Ottó, a Széchenyi István Egyetem korábbi rektorhelyettese, Informatikai és Villamosmérnöki Karának egyetemi tanára a kiemelkedő tudományos munkája, oktatói és vezetői tevékenysége, valamint az egyetemi kutatások és a térségi fejlődés összehangolásában betöltött meghatározó szerepe elismeréseként,

Dr. Hay Diana Judit, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főlevéltárosa, az Akadémiai Levéltár volt igazgatója több évtizedes sokoldalú, magas színvonalú szakmai és vezetői munkája, valamint az MTA 200 ünnepségsorozat megvalósításában vállalt szerepe elismeréseként,

Pápai Lívia Ferenczy Noémi-díjas textilművész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának címzetes egyetemi tanára a magyar művészet és kultúra magas színvonalához hozzájáruló, több évtizedes művészeti munkásságáért, valamint oktatói tevékenységéért,

Dr. Péter Imre szakgyógyszerész, a Richter Gedeon Nyrt. nyugalmazott minőségirányítási igazgatója a hazai gyógyszeripari minőségbiztosítás fejlesztése, valamint a magyar gyógyszergyártás nemzetközi elismertségének erősítése érdekében több évtizeden át végzett, kiemelkedő szakmai és vezetői munkája elismeréseként,

Zsurzs Kati színművész a magyar színházi és filmes kultúrát kivételes tehetségével, érzékeny karakterformálásával gazdagító, sokoldalú művészi munkája elismeréseként kapta a kitüntetést.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje katonai tagozat

Németh Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság törzsfőnöke a több évtizedes katonai szolgálata, hazánk biztonságának és védelmi képességeinek erősítése érdekében kiemelkedő felkészültséggel végzett, példaadó szakmai és vezetői munkája elismeréseként részesült az elismerésben.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat

Csépányi Balázs Lóránt agrármérnök, a Fővárosi Állat- és Növénykert élő gyűjteményeinek nyugalmazott igazgatója az állatkerti szakma, az állattenyésztés és a takarmányozástudomány területén végzett több évtizedes, magas színvonalú munkája, valamint az intézmény fejlesztésében betöltött meghatározó szerepe elismeréseként,

Hoczek László József, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója a középfokú agrárszakmai oktatás területén elhivatottan végzett, magas színvonalú munkájáért,

Kardos Gábor, a Szegedi Nemzeti Színház karmestere a magyar operakultúra szolgálatában négy évtizeden át, példaértékű odaadással végzett művészi tevékenysége elismeréseként,

Dr. Komáromi István Németh László-díjas pedagógus, kutatótanár, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium korábbi igazgatója, címzetes főiskolai docens a nagy elhivatottsággal végzett pedagógusi és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként,

Lingauer János, az egykori Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság nyugalmazott természetvédelmi igazgatója a természetvédelem érdekében, illetve a hazai ökoturizmus fejlesztése terén végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkájáért,

Molnár Zoltán Imre trombitaművész, a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar szólamvezetője, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának trombitatanára a zenekari művészként, kamarazenészként, valamint szólistaként végzett kimagasló színvonalú munkájáért,

Rossa László zeneszerző, zenei vezető a hazai és nemzetközi kulturális életet gazdagító, a népzene és a zeneszerzés terén több évtizeden át végzett kiemelkedő alkotói tevékenysége, példamutató szakmai elhivatottsága elismeréseként,

Szemán Béla színművész, rendező több évtizedes színészi munkája, valamint rendezőként, különösen az ifjúsági színházi előadások létrehozása érdekében végzett tevékenységéért kapta a kitüntetést.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat

Szabó Lajos okleveles kertészmérnök, növényorvos, az egykori Földművelésügyi Minisztérium nyugalmazott szakmai tanácsadója növényegészségügyi és növényvédelmi szakterületen végzett több mint három évtizedes, magas színvonalú munkája, valamint szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként,

Winklerné Petri-Kiss Borbála jelmeztervező, viseletkészítő, a Magyar Állami Népi Együttes jelmeztárának vezetője a magyar színpadi néptánc területén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként részesült a kitüntetésben.

Egész napos hírfolyamunk az augusztus 20-i eseményekről itt érhető el.