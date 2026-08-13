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A gyulai Kézmûves Cukrászda Bíborfehér fantázianevû édessége, Magyarország tortája az augusztus 20-i nemzeti ünnep programjait bemutató sajtótájékoztatón a Belügyminisztériumban 2026. augusztus 12-én.
Nyitókép: Bodnár Boglárka

Itt lehet megkóstolni először a a Szent István-napi kenyeret és Magyarország tortáját

Infostart / MTI

A Magyar Ízek Utcáján kóstolhatja meg először a közönség a 2026-os Szent István-napi kenyeret, Magyarország tortáját és Magyarország cukormentes tortáját augusztus 20. és 22. között a Várkert Bazárban és a Várkert Rakparton.

Novotny Antal, a Magyar Ízek Utcájának főszervezője és gasztronómiai tanácsadója elmondta: idén 16. alkalommal nyitja meg kapuit a fesztivál, amely a magyarországi és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatja be. Az idei program középpontjában a pergelt hús, a gulyásos hús, valamint a „magyar stew”, vagyis a magyaros egytálételek főzési kultúrája áll.

A csütörtöki eseményen adták át a Szent István-napi kenyér, Magyarország tortája és a Magyarország cukormentes tortája verseny díjait.

Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a 15. alkalommal megrendezett Szent István-napi kenyér versenyre 26 pékség 80 kenyérrel nevezett. Az első díjat a HEL Pékség Kft. (SZÁSZ Pékség) kapta Pilisi Pityókás kenyeréért, a második a Kápolnai Pékmester Kft. Árpádházi kenyere, a harmadik a Krupp és Társai Kft. Józsi kedvence lett.

Az Innovatív kenyér kategória győzteseként a Sütőmix Kft. – Kossuth 1 Pékség kapta az első díjat Magvető kenyeréért, a második az Ildikó Cukrászda Kft. Spenótos-fokhagymás kenyere, a harmadik a Varga Pékség 95 Kft. Toszkán kovászos veknije lett.

A Leveles sétáló sütemény kategóriában a Pedró Pékség Kft. Citrom Virág fantázianevű termékéért adták át az első díjat, a második a Lipóti Pékség Kft. Borongós szilvás rongyos kiflije, a harmadik a Sütőmix Kft. Ősz kincse lett.

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke kiemelte, hogy a 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre, amelynek tematikája a rögös túró és a tejföl volt, idén 60 nevezés érkezett. Az első díjat a Bíborfehér fantázianevű tortáért Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland (gyulai Kézműves Cukrászda) vehette át, a második díjat a tápiószecsői Hisztéria Cukrászda Rétegek tánca nevű tortájáért Füredi Krisztián kapta, a harmadik díjat pedig Lázár Tamás a siófoki Dinasztia Cukrászda Eprek hercege tortájáért.

Erős Antónia, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány vezetője elmondta: a cukormentes torta verseny célja megmutatni, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhetnek magas minőségű, ízletes desszertek. Az idei győztes a Szilvafácska lett, amelyért Puchovszki Alena, Vadócz Jenő és Pethő Gábor, a balatongyöröki Promenád Kávéház cukrászai vehették át az elismerést.

Erős Antónia hozzátette: az alapítvány a fesztivál idején, naponta 10 és 17 óra között ingyenes vércukorméréssel várja a látogatókat az Ybl Miklós téren, ahol vesetanácsadást is tartanak.

Újra van Budán kutyavásár! címmel több állatvédő szervezet ismeretterjesztő és örökbefogadási programmal várja a közönséget, a Kulturált Közlekedésért Alapítvány pedig közlekedésbiztonsági játékokkal készül a gyerekeknek a Magyar Ízek Utcáján.

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Kezdőlap    Belföld    Itt lehet megkóstolni először a a Szent István-napi kenyeret és Magyarország tortáját

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augusztus 20

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