Kiválasztották Magyarország tortáját és az év Szent István-napi kenyerét – fotókon a győztes termékek

A HEL Pékség Kft. (SZÁSZ Pékség) Pilisi Pityókás kenyere nyerte idén a Szent István-napi Kenyér kategóriát, innovatív kenyér kategóriában a Sütőmix Kft. - Kossuth 1 Pékség Magvető kenyér elnevezésű, hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyere lett az első helyezett, az év leveles sétálósüteménye pedig a Citrom virág lett a Pedró Pékségtől – jelentette be Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke.

Elmondta, hogy idén 26 pékség 80 kenyérrel nevezett a versenyre. A nyertes kenyérről szólva kifejtette, hogy a Pilisi Pityókás a Pilis hagyományait és a magyar kenyérkultúra értékeit egyesíti. A BL55 és BL8O búzalisztekből, burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt, száz százalékos hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszan tartó frissességet biztosít. A burgonya természetes nedvességtartalma szaftos belsőt eredményez, ezzel a szeletek a hagyományos kézműves sütés értékeit és a korszerű technológia előnyeit ötvözik. A Pityókás név a burgonya népies elnevezésére utal, míg a Pilisi jelző annak a tájnak állít emléket, ahol a recept megszületett.

Az innovatív kategória győztese, a Magvető kenyér a hosszú érlelésű vadkovászos technológia és a tudatos receptúra találkozása. A fejlesztés célja egy olyan kenyér megalkotása volt, amely a teljes kiőrlés előnyeit nem korpadúsítással, hanem természetes magvak felhasználásával biztosítja. A pirított lenmag, szezámmag, zabpehely és napraforgómag gazdagítja az ízviláqot, miközben kellemes textúrát és maqas rosttartalmat ad a kenyérnek – mondta Septe József.

A Citrom virág sétálósütemény a Pedró Pékség saját fejlesztésű, különleges formavilágú vajas leveles süteménye, 16 órán át érlelt leveles tésztájának könnyed, roppanós szerkezetét saját készítésű citromkrém teszi teljessé.

Erdélyi Balázs, Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke elmondta, hogy ebben az évben rekordszámú, 60 nevezés érkezett a Magyarország tortája versenyre, amelyre a rögös túrót és a tejfölt mint kötelező alapanyagokat tartalmazó tortákkal lehetett nevezni. Kiemelte, hogy a rögös túró a magyar konyha egyik kedvelt alapanyagának számít mintegy 500 éve, és a Kárpát-medencén kívül sehol máshol nem készítenek hasonló tejterméket. 2019-ben a rögös túrót elismerte és felvette nyilvántartásába az Európai Unió is mint hagyományos, különleges terméket - hangsúlyozta Erdélyi Balázs. A versenyzőknek a rögös túrót és a tejfölt oly módon kellett felhasználni, hogy a tortában karakteresen megjelenjen.

Idén négykörös zsűrizési folyamatra volt szükség a nevezések megnövekedett száma miatt. A zsűrizésnél továbbra is elvárás volt, hogy a versenymunkák hangsúlyosabban, minimum negyven százalékban tartalmazzanak felverteket vagy egyéb tésztarétegeket, annak érdekében, hogy a torták a magyar cukrászat tradícióit jobban képviseljék.

A felhasznált alapanyagok tekintetében szigorúan csak kiváló minőségű, természetes és egészséges alapanyagokat használhattak fel a versenyzők, ezek mellett különleges gyümölcsök és fűszerek is megjelentek a versenymunkákban. Népszerű volt a feketeribizli és a csipkebogyó, de olyan egzotikus citrusféléket is felhasználtak a versenyzők, mint a yuzu, a kaffir lime és a kumkvat. A fűszerek, a tonkabab, a timutbors vagy a kakukkfű mellett a kapor és a kamilla is többször felbukkant, de előfordult a kápia paprika, a homoktövis és a sült bacon használata is.

A nyertes cukrászok a tavalyi győztes torta, a DCJ stílusgyakorlat megalkotása után idén a Bíborfehér tortával védték meg első helyüket – emelte ki Erdélyi Balázs. A Bíborfehér fantázianevű torta – Balogh László, Kis Roland és Balogh Zoltán cukrászmesterek alkotása – erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös mousse és rögös túró kombinációjából készült.

A Bíborfehér torta (Forrás: Facebook/Magyar Cukrász Ipartestület)

Nándori László, a Magyarország Cukormentes tortája verseny zsűrijének elnöke elmondta, hogy a megmérettetést tizenötödik alkalommal rendezte meg az Egy Csepp Figyelem Alapítvány együttműködésben a Magyar Cukrász Ipartestülettel. A kezdeményezés célja, hogy bebizonyítsa, hozzáadott cukor nélkül is készülhetnek magas minőségű és élvezetes desszertek, amelyek a cukorbetegek és az egészségtudatos fogyasztók számára is kiváló választások lehetnek.

Az idei győztes Szilvafácska inspirációját gyermekkori emlékek adták: a nagymama kertjének illatai, az érett szilva, a fahéj és a frissen főtt lekvár zamata jelenik meg benne, modern cukrászati formában újragondolva – hangsúlyozta Nándori László.

Szilvafácska torta (Fotó: Facebook/Magyarország Cukormentes Tortája)

A Szilvafácska Puchovszki Alena, Vadócz Jenő és Pethő Gábor kreációja, amelyben a szilvából, dióból és tejcsokoládéból álló rétegeket fahéjas mousse fogja össze, és amelyben a zöld tea frissessége is megjelenik. Egy szelet a tortából 15,3 gramm szénhidrátot és 253,7 kilokalóriát tartalmaz, így nemcsak cukorbetegeknek, hanem mindazoknak is ajánlható, akik tudatosan táplálkoznak.

A győztes tortákat augusztus 20-tól lehet megkóstolni az ország számos cukrászdájában és Budapesten, a Magyar Ízek Utcájában.