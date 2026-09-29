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Közeli kép egy fehér köpenyes orvos nyakában elhelyezkedő fonendoszkópról, egy kézi diagnosztikai eszközről, amely például a szív és a tüdő hangját akusztikailag fölerősítve és mindkét fülhöz vezetve segíti az orvos munkáját.
Nyitókép: Pixabay

Már jelentkezhetnek a háziorvosok és gyógyszerészek a Richter Érdemérem díjra

Infostart / InfoRádió

Október 4-én, vasárnap éjfélig jelentkezhetnek a háziorvosok a Richter Érdemérem díjra, a gyógyszerészek pedig október 11-ig nyújthatják be pályázatukat. Három kategóriában várják a betegellátást fejlesztő, innovatív és példaértékű jó gyakorlatokat. A nyertesek a díj mellett bruttó kétmillió forintot is kapnak.

A Richter Gedeon Nyrt. 2022-ben hívta életre a Richter Érdemérem díjat a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara szakmai támogatásával. A díj célja, hogy még láthatóbbá tegye a betegellátásban már bizonyított értékteremtő megoldásokat, miközben elismeri a kiemelkedő szakmai teljesítményeket. A kezdeményezés hozzájárul a jó gyakorlatok szélesebb körű megismertetéséhez, ezáltal támogatva a betegellátás folyamatos fejlődését és a hazai egészségügy megújulását, a szakemberek munkájának elismerését. Erről Kozma Róbert, a Richter Gedeon Nyrt. belföldi értékesítési és marketingigazgatója beszélt az InfoRádióban.

„Most augusztus végén a háziorvosoknak és a gyógyszerészeknek indítottuk útjára a díjat. A pályázati lehetőség a háziorvosok esetében október 4-én éjfélkor, a gyógyszerészek esetében pedig október 11-én éjfélkor fog lezárulni, ezt követően egy szakmai zsűri fogja értékelni a beérkezett pályázatokat” – mondta.

A háziorvosok és a gyógyszerészek is három kategóriában nyújthatják be a pályázatukat:

  • az év leghatékonyabb betegkommunikációja,
  • az év legjobb prevenciós gyakorlata,
  • az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkája.

Pályázni lehet például:

  • betegkommunikáció esetében nyomtatott és digitális kommunikációs eszközök bevezetése akár különféle közösségi platformokon, weboldalakon, nyomtatott újságon keresztül, pácienseknek szóló betegklubokkal vagy akár közös séták szervezésével,
  • ugyanígy a prevenció területén is olyan programokkal, amik az egészséges életmódra és az egészségnevelésre, betegségmegelőzésre vonatkoznak.
  • a tudomány és innováció kategóriában különféle újító ötleteket, orvosi, gyógyszerészi innovációkat várnak, olyanokat, amelyek fejleszthetik az egészségügyet, és közvetlenül hozzájárulhatnak a betegek egészségének javításához.

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek alkotói az elismerés mellett bruttó 2 millió forintos díjazásban részesülnek.

A cikk Pintér Dániel összeállítása alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Már jelentkezhetnek a háziorvosok és gyógyszerészek a Richter Érdemérem díjra

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