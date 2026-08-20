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Magyar Péter beszédet mond augusztus 20-án a tisztavatáson a budapesti Kossuth téren
Nyitókép: mediaklikk.hu

Magyar Péter: országot alapítani nem egyetlen döntés

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A miniszterelnök az augusztus 20-i Kossuth-téri ünnepségen, a tisztavatáson mondott beszédet.

Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény. Országot építeni évtizedek, évszázadok kitartó munkája. A dicsőséges napok és a szürke hétköznapok mindennapi munkájában formálódik a haza, intézmények, tudás, szövetségesek kellenek, és olyan emberek, akik készek érte felelősséget vállalni. Ezért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatunk tiszteket: mert egy ország akkor ország, ha vannak, akik meg tudják védeni – mondta a tiszteknek Magyar Péter a budapesti Kossuth téren az ünnep zászlófelvonás után..

Mint fogalmazott, a katonai vezetés nem hangerő kérdése, hanem tudás, felelősség kérdése. Akkor is döntenie kell, amikor egyik lehetőség sem tökéletes, amikor kevés az információ, amikor fáradt, amikor tudja, hogy a döntésének valódi következménye lesz. A rendfokozatot ma megkapják, a tekintélyt azonban holnaptól kell megszerezniük.

A katona végrehajt, a tiszt vezet, a jó tiszt pedig felelősséget vállal – emelte ki.

Beszélt arról is, hogy a modern honvédelem egyszerre jelent katonai erőt, műszaki tudást, logisztikát és gyors reagálást. Az elmúlt hetekben az egész ország láthatta, mit jelent mindez a gyakorlatban. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt veszélybe került az ország energiaellátásának fő pillére, a paksi atomerőmű. Most is ott dolgoznak a katonák éjjel-nappal, a vízen és a parton, szervezetten, nem a kamerák kedvéért, kötelességből.

A katona munkája nem mindig látványos, de Magyarország látja és köszöni ezt a munkát.

A világ kiszámíthatatlan, mint korábban bármikor. Új fegyverek jelennek meg, a hadviselés hónapok alatt változik annyit, mint korábban évtizedek alatt sem. Ehhez erős katonaság kell – nem azért, mert háborút akarunk, hanem mert békében szeretnénk élni – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a szövetségi rendszereinkhez tartozás felelősséget is jelent Magyarországnak.

„Van valami, amit semmilyen technológia nem fog helyettesíteni: ez a jellem. Lehet a világ legmondernebb harcjárműve a kezükben, lehet modern fegyverrendszerük, műholdas eszközeik, de a végén kell egy ember, aki dönteni fog, egy tiszt, önök. Ezért egy katonai vezető számára a legfontosabb, amit magában hordoz, az ítélőképessége, az embersége, a becsülete. A rendfokozat nem helyettesíti a tudást, a parancs nem helyettesíti a gondokodást, a technika nem helyettesíti az embert, az erő sosem helyettesítheti a becsületet” – mondta.

Köszönetet mondott a katonacsaládoknak is, akik tudják, milyen, amikor a szerettük valamilyen kötelesség miatt nem megy haza, amikor aggódnak érte, amikor büszkék rá.

Ma szolgálatot kér a haza a katonáktól, de eljön az idő, amikor az államnak adnia is kell: megfelelő eszközöket, megbecsülést, anyagi, lakhatási és családi biztonságot, olyan vezetési kultúrát, ahol a teljesítmény számít.

„A Magyar Honvédségben egyetlen dolog számíthat, az, hogy ki hogyan szolgálja a hazáját. A kormány is ehhez fogja tartani magát. A honvéd esküje Magyarországnak és a magyar embereknek szól. Nem azt kérem, hogy értsenek mindig egyet velünk, hanem legyenek a haza hű katonái, tartsák be a törvényeket, védjék az embereiket” – fogalmazott beszédében Magyar Péter.

A hazáért! – azt kérte a tisztektől, hogy őrizzék meg ennek a két szónak a becsületét.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: országot alapítani nem egyetlen döntés

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