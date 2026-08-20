Pompázatos kocsik vonultak a Debreceni Virágkarneválon – galéria

A programsorozat hagyományosan a Debreceni Református Nagytemplom előtt, a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászlófelvonással, amit a kenyérszentelés követett.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke kiemelte, hogy az új kenyér nemcsak étel, hanem az életünkről is üzen, az elkészítésében benne van a természet körforgása és az ember munkája, szíve. Kenyér nélkül nincsen élet, táplálékká alakított mindenség – mondta, jelezve annak fontosságát, hogy az idei időjárási nehézségek ellenére kaptunk új kenyeret. A nagy kilengések riasztó jelenségek, elemek csapásai megszaporodtak és ezek intő jelek, a kenyér figyelmeztető üzenete, hogy kezdjünk el egymás éltetőivé válni, tegyük felebarátivá a kérést, hogy „a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma” és adjunk azoknak is belőle, akiknek kevesebb jut – hangsúlyozta.

Ezt követően Palánki Ferenc, a Debreceni- Nyíregyházi Egyházmegye római katolikus megyéspüspöke könyörgésében kért áldást az új kenyérre, ami, mint mondta életünk és a békesség szimbóluma is.

Ezután kezdődött a felvonulás, amelyen a hagyományoknak megfelelően a Szent Koronát ábrázoló kocsi volt az első a helyőrségi zenekar kíséretében, ez után Debrecen címere érkezett, amely évekig nem volt látható a menetben.

A harmadik alkotás előtt a 45 éve működő Debreceni Mazsorett Együttes lépett fel a Debreceni Zenede fúvós zenekarával, mintegy kétszázan.

Debrecen és Nagyvárad, a természet örök korforgását bemutató közös kocsija gurult a Nagytemplom elé, a Modern Tánc- Játék Stúdió műsorával.

Bemutatkoztak a Folk Dance Ensemble Svetozar Markovic tagjai Szerbiából, amit a Teva Gyógyszergyár Zrt. alkotása követett, amely egy tündérkert formájában a teljes élethez való fontos összetevőket mutatta be, mint a társas kapcsolatok vagy a mozgás.

A nagy közönségkedvenc minden évben az olaszországi Sbanderatori Araba Fénice zászlóforgatók csapata, idén is nagy taps övezte a produkciójukat a Kossuth téren, őket a Magyar Posta Zrt. kocsija követte, amelyet a Hej Rigó, Rigó kezdetű nóta inspirált. A kocsit a Forgórózsa Táncegyüttes kísérte műsorával, őket virágos, színes öltözékben a LESZ DANCE – Tánc és Sport Egyesület, majd a bolgár SC Ritmika Shumen követte.

A CATL Debrecen kocsiján Kincsem, a híres versenyló jelent meg, mellette a kínai kultúrához kapcsolódva két tűzló, a Lion Dance lépett fel a kompozíció mellett megjelenítve szintén a kínai kultúrát, majd a Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes a magyar hagyományokhoz kalauzolta vissza a nézőket, de megmutatkozott a Valcer Táncstúdió is, immár 35. alkalommal a karneválon.

Az EVE Power Hungary Kft. kocsija egy jegesmedve családot szállított, amely részben több mint 10 ezer pampafűből áll, így ez a legpuhább összeállítás.

A Diamond Fitness csapata táncolt a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont alkotása előtt, amelyet a bevásárló központ új gasztronómiai központja ihletett. Erre a kocsira még szerdán este tették fel az élő dáliákat, amelyek akkor érkeztek Hollandiából.

Különleges színfoltja volt a menetnek a mexikói Ballet Folklorico Tonalli előadása és a szintén nagy közönség kedvenc a németországi Stelzen Art gólyalábas produkciója.

A Hortobágyi Nonprofit Kft. kocsija a kilenclyukú hidat elevenítette meg, őket a Hajdú Néptáncegyüttes kísérte.

A Richter Gedeon Nyrt. 10. alkalommal indított kocsit a Virágkarneválon, a mostanin az Agymanók mesefigurái jelenítették meg a cég elmúlt 125 évét.

Franciaországból először debütált a felvonulók között a francia La Compagnie Planéte Vapeur egy utcaszínházi interaktív előadással, amely nagy sikert aratott, őket a dél- koreai K-Bitchumta tánccsoport produkciója követte, szintén örömteli fogadtatással.

Az egyik legkülönlegesebb az Eredet elnevezésű közösségi kocsi volt a sorban, amely két autót kapcsolt össze és amelyen akrobaták adtak műsort az idő fontosságát érzékeltetve. Ez után a szintén nagyon kedvelt, 16 országból érkezett, nemzetközi Batala Mundo formáció dobosai nyűgözték le a jelenlévőket.

A menetet Debrecen közösségi kocsija zárta, amelynek mottója, a karnevál jelmondata is: „Amit kaptunk, továbbadjuk...”,

ezen egy a gyermekének mesélő édesanya látható, a kocsi különlegessége, hogy a városlakók által gondozott cserepes virágok is díszítik.

A részben elektromos vázakon guruló alkotások megépítéséhez több százezer hazai és külföldi élő virágot használtak fel. A kocsikat napközben a Nagyerdei Stadionnál lehet megtekinteni, majd az éjszakai felvonulás új látványvilágban mutatja meg a karneváli menetet.

A Fesztivál programkínálatában ezek mellett ingyenes nagykoncertek szerepelnek a Kossuth téren, például csütörtökön este a Valmar lép színpadra. A Táncol a város programban folytatódik a tánccsoportok bemutatkozása, de a gyerekeket továbbra is várja a Galiba Gyermekfesztivál, a sört kedvelőket a Beer by Lake a Békás-tónál, a Botanica Expóval pedig a növények kedvelőinek kedveskendek a Kölcsey Központban, vasárnapig.

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