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Baka András köztársasági elnök, Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke, Magyar Péter miniszterelnök és Cserhalmi György Kossuth-díjas színmûvész, a nemzet színésze (j6-j3) az állami kitüntetések átadásán az államalapítás és Szent István király ünnepén az Országház kupolacsarnokában 2026. augusztus 20-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Cserhalmi György átvette kitüntetését – képek

Infostart / MTI

Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban.

A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő ezer év után is itt vagyunk – mondta Baka András köztársasági elnök köszöntő beszédében.

Hozzátette: az országot ma is sokak tudása, kitartó munkája és tehetsége viszi előre, és közülük köszöntik ma azokat, akiknek kiemelkedő teljesítményét állami kitüntetéssel ismerik el.

Az államfő kiemelte, ez az alkalom nem a politikáról szól: nem politikai oldalról, világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, mit tanított, mit gyógyított meg, milyen közösséget épített, milyen tudást adott tovább.

Budapest, 2026. augusztus 20. Baka András köztársasági elnök beszédet mond az állami kitüntetések átadásán az államalapítás és Szent István király ünnepén az Országház kupolacsarnokában 2026. augusztus 20-án. MTI/Purger Tamás
Baka András köztársasági elnök beszédet mond az állami kitüntetések átadásán az államalapítás és Szent István király ünnepén az Országház kupolacsarnokában 2026. augusztus 20-án. MTI/Purger Tamás

Magyarország több mint ezer éve nemzedékek közös műve, de minden nemzedékben vannak olyan személyek, akik teljesítménye kiemelkedik, mert többet tesznek hozzá a közös műhöz, mint amit bárki elvárhatna tőlük.

Ezekben a kitüntetésekben benne van a magyar emberek megbecsülése és hálája, a köszönet az eredményért és mindazért, ami mögöttük van. A fáradságos hétköznapokért, a kitartásért, a lemondásokért, a kudarcokért, az újrakezdésekért – mondta Baka András.

Ezen az eseményen nagyon különböző életutat találkoztak – fogalmazott az államfő, hozzátéve: van, akinek a nevét egy egész ország ismeri, míg mások munkája kevésbé látványos. Van, aki műveket, más tudományos eredményeket hagy maga után. Ami közös bennünk, hogy Magyarország gazdagabb lett általuk – hangsúlyozta.

Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze a Magyar Érdemrend nagykeresztjét vehette át.

Budapest, 2026. augusztus 20. Cserhalmi György Kossuth-díjas színmûvész, a nemzet színésze, miután átvette a Magyar Érdemrend nagykeresztjét Baka András köztársasági elnöktõl, Magyar Péter miniszterelnöktõl és Forsthoffer Ágnestõl, az Országgyûlés elnökétõl az állami kitüntetések átadásán az államalapítás és Szent István király ünnepén az Országház kupolacsarnokában 2026. augusztus 20-án. MTI/Purger Tamás
Cserhalmi György Kossuth-díjas színmûvész, a nemzet színésze, miután átvette a Magyar Érdemrend nagykeresztjét Baka András köztársasági elnöktõl, Magyar Péter miniszterelnöktõl és Forsthoffer Ágnestõl, az Országgyûlés elnökétõl az állami kitüntetések átadásán az államalapítás és Szent István király ünnepén az Országház kupolacsarnokában 2026. augusztus 20-án. MTI/Purger Tamás
Budapest, 2026. augusztus 20. Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze (b2), miután átvette a Magyar Érdemrend nagykeresztjét Baka András köztársasági elnöktől (b), Magyar Péter miniszterelnöktől (j) és Forsthoffer Ágnestől, az Országgyűlés elnökétől (j2) az állami kitüntetések átadásán az államalapítás és Szent István király ünnepén az Országház kupolacsarnokában 2026. augusztus 20-án. MTI/Purger Tamás
MTI/Purger Tamás

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Kezdőlap    Belföld    Cserhalmi György átvette kitüntetését – képek

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