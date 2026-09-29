A mai Szent Mihály napja nagy fordulópont a hagyomány szerint

A régi időkben ez a nap az egész magyar nyelvterületen a gazdasági év nevezetes fordulópontjának számított, hozzá hagyományok és időjóslások egész sora tartozott – írja a 24.hu összefoglalója.

A Mihály-napi időjóslások szerint „ha Mihály itt találja a fecskéket”, akkor kellemes meleg ősz várható. A Mihály-napi mennydörgés szép őszt, de kemény telet jelent. A mondás szerint ha „Szent Mihály lova deres, behozza a telet!”

Szeptember 29. után már nem kell a fűnyírót használnunk, állítólag ekkortól nem nő a fű: „Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehetne kihúzni a füvet.”

Szent Mihály nap után megszűnik a mézelés is.

Pásztorünnep, vásárok, megkezdődik a „kisfarsang” ideje Szent Mihály napjával vette kezdetét a kisfarsang ideje, amely egészen Katalin napjáig (november 25.) tartott. Ez a lakodalmak, bálok és a felhőtlen mulatozás időszaka volt, amikor a mezőgazdasági munkák dandárja után végre jutott idő az ismerkedésre – írja az eletszepitok.hu. Országszerte emlékezetesek voltak a szentmihályi vásárok is, amelyek a szórakozás mellett a téli felkészüléshez szükséges holmik beszerzését szolgálták. Szent Mihály napja a hagyományos paraszti évkör egyik legfontosabb fordulópontja volt. A Szent György napjakor legelőre kihajtott állatokat ezen a napon terelték vissza a téli szállásokra. A pásztorokat ilyenkor számoltatták el és fizették ki: megkapták az évi bérüket, és eldőlt, hogy a gazda megtartja-e őket a következő évre, vagy új ember után néz. Ugyanígy erre a napra esett a mezőgazdasági cselédek és a szőlőőrök (csőszök) felfogadása vagy szerződésük lejárta is. A Hortobágyon és a Kiskunságon a mai napig élő hagyomány a Szent Mihály-napi behajtási ünnep, ahol a nyájakat és méneseket látványos külsőségek között terelik be.

A keresztény hagyomány szerint Szent Mihály egyike a főangyaloknak, a mennyei seregek vezére, aki legyőzte a sárkányt. Művészi alkotásokon többnyire harci öltözékben, karddal, pajzzsal vagy kopjával jelenítik meg. Sok ábrázoláson mérleget tart a kezében, hiszen a népi hitvilágban ő a lelkek mérlegelője is a túlvilág kapujában. Szent Mihály egyike a főangyaloknak, a mennyei seregek vezére, aki legyőzte a gonoszt

A magyar néphagyomány szerint Szent Mihály áll a haldoklók mellett, ő kíséri át a lelkeket a túlvilágra.

Hozzá kapcsolódik a Szent Mihály lova elnevezés is. Ez egyrészt az éjszakai égbolton ragyogó Göncölszekérre utal, a mindennapi falusi életben azonban azt a faállványt vagy saraglyát hívták így, amin a koporsót a sírhoz vitték. Innen ered a régi mondás is a halálra: „felült a Szent Mihály lovára”. A Tejút egy másik középkori neve szintén Szent Mihály útja.