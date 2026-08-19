Alapos zuhé és dögletes forróság közelít – riasztást adtak ki az egész országra

A hét második felében kettészakad az ország: szerdán még nyugodt napunk lesz, aztán csütörtökön zivatarokra és hőségre kell készülni – adta hírül a HungaroMet.

A veszélyjelzés-térképeken látszik, hogy ahol nagy valószínűséggel zivatar és csapadék lesz, ott alacsonyabb hőmérsékletre kell számítani, ellentétben az ország délkeleti részével, ahol viszont magas napi középhőmérsékletre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.

Az országos időjárás-jelentés szerint szerdán főként délutántól egyre többfelé vékonyodik, csökken a felhőzet, és naposra fordul az idő.

Az északi, északkeleti tájakon azonban helyenként felhős maradhat az ég, itt kisebb eső, záporeső néhol előfordulhat, máshol viszont kicsi a csapadék esélye.

A délnyugati területektől eltekintve sok helyen megélénkül, vagy akár fel is erősödik a nyugatias szél, ami késő délutántól délire fordul. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között várható. Késő estére általában 19 és 25 Celsius-fok közé csökken a forróság.

Az esővel ellentétben a hőség senkit sem kímél

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére augusztus 20. (csütörtök) 00:00 órától augusztus 23. (vasárnap) 24:00 óráig – írta közös sajtóközleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A nagy melegben a szervezet fokozottan veszít folyadékot és ásványi anyagokat, ezért kiemelten fontos a rendszeres és megfelelő mennyiségű folyadékpótlás. Különösen figyeljünk erre, ha hosszabb időt töltünk a szabadban, illetve szabadtéri rendezvényeken veszünk részt.

Mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz, és akkor is rendszeresen igyunk, ha nincs szomjúságérzésünk

– figyelmeztetnek a hatóságok. A hőségben lehetőleg kerüljük a kávé, az alkohol, valamint a magas koffein- és cukortartalmú italok túlzott fogyasztását, továbbá a nehéz, zsíros ételeket. A legmelegebb órákban, jellemzően 11 és 16 óra között lehetőség szerint ne tartózkodjunk a tűző napon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységet.

Az augusztus 20-i ünnepi rendezvényeken és egyéb szabadtéri programokon résztvevőknek különösen fontos a megfelelő felkészülés. Hosszabb szabadtéri tartózkodás esetén gondoskodjanak elegendő folyadékról, használjanak megfelelő fényvédő készítményt, és lehetőség szerint viseljenek világos színű, szellős ruházatot, fejfedőt és UV-védelemmel ellátott napszemüveget. A rendezvényeken célszerű rendszeresen árnyékos, hűvösebb helyet keresni.

Különösen oda kell figyelni a kisgyermekekre, az idősekre, a várandósokra és a krónikus betegséggel élőkre, mivel szervezetük érzékenyebben reagálhat a fokozott hőterhelésre.

Az erős napsugárzás napszúrást, súlyosabb esetben hőkimerülést vagy hőgutát okozhat. Rosszullét esetén az érintettet kísérjük hűvös, árnyékos helyre, kezdjük hűteni a testét, és gondoskodjunk a folyadékpótlásról. Súlyos tünetek, illetve hőguta gyanúja esetén azonnal hívjuk a 112-es segélyhívó számot.

Otthonunkban gondoskodjunk a megfelelő árnyékolásról és a helyiségek hűvösen tartásáról. A lakást a hűvösebb reggeli és esti órákban szellőztessük, a napközbeni órákban pedig lehetőség szerint tartsuk zárva és árnyékolva az ablakokat.

A katasztrófavédelem honlapján elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája.

Gyermekeket és háziállatokat soha ne hagyjunk parkoló gépjárműben!

A jármű utastere rövid idő alatt életveszélyesen felmelegedhet. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot.

A hőség miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye. Idén eddig már csaknem 11 ezer szabadtéri tűz volt, csak augusztus első két hetében 1600. A hatóságok kérik, hogy

mindenki kerülje a szabadtéri tűzgyújtást, ne dobjon el égő cigarettacsikket, és ne hagyjon a napon parkoló gépjárműben tűzveszélyes tárgyakat, például öngyújtót vagy aeroszolos palackot.

Ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott mindenképpen legyen szén-monoxid-érzékelő, mert a hőség miatt a kéményben légdugó alakulhat ki, amely miatt szén-monoxid keletkezhet. Az idei évben több mint 700 ilyen esethez riasztották a tűzoltókat.

Az aktuális hőségriasztásokról és egyéb veszélyjelzésekről a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásán keresztül is valós időben lehet tájékozódni. Az alkalmazás használatával a lakosság közvetlenül értesülhet a hőségriasztásokról, azok fokozatáról és időtartamáról.

A hőség elleni védekezésben a legfontosabb a megelőzés: figyeljünk saját magunkra és egymásra, különösen az augusztus 20-i ünnepi rendezvényeken és az azokat kísérő szabadtéri programokon.