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A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az EU-tagországok állam-, illetve kormányfõinek késõ éjszaka véget ért csúcstalálkozója után a brüsszeli Magyar Házban 2026. március 20-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor reagált Hankó Balázs őrizetbe vétele előtt rögzített interjújára

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Orbán Viktor közösségi oldalán reagált a Hankó Balázs őrizetbe vétele előtt rögzített interjúra, amelynek sugárzását korábban maga is beharangozta. A volt miniszterelnök egy részletet osztott meg a beszélgetésből, és „újkommunista tempóról” írt.

„Újkommunista tempó” – írta Orbán Viktor a bejegyzésében, amelyben Hankó Balázs szavait is idézte: „Ha úgy vádolnak, hogy a tényeket nem ismerik, az hiba. Ha úgy vádolnak, hogy a tényeket ismerik, az pedig bűn!”

A megosztott felvételen a műsorvezető arról kérdezte a volt kulturális és innovációs minisztert, hogyan készült fel arra, hogy korlátozhatják a szabadságát. Hankó azt mondta, az elmúlt időszakban jelentősen megerősödött a hite, és ilyenkor Istenbe kapaszkodhat. Hozzátette, hogy családja, néhány munkatársa és közössége is sokat segít neki.

Családjáról azt mondta, nehéz beszélgetéseken vannak túl, hiszen ha nem lehet otthon, legidősebb fia lesz a család legidősebb férfija.

Hankó Balázs mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az Országgyűlés, ezt követően még aznap őrizetbe vették. Az ügyészség azóta gyanúsítottként is kihallgatta. A volt miniszter az interjúban visszautasította az ellene megfogalmazott állításokat, és azt mondta, minden döntése jogszerű volt és megfelelt az eljárásrendnek.

Hankó állítása szerint az ellene folyó eljárás politikai indíttatású, amelynek célja szerinte közösségük megfélemlítése, valamint családok és egyének megtörése.

Orbán Viktor már kedd reggel bejelentette, hogy este nyolckor exkluzív interjút sugároznak Hankó Balázzsal. A bejelentés azért keltett figyelmet, mert Hankó akkor már őrizetben volt. Később kiderült, hogy a beszélgetést korábban, a Hír TV stúdiójában rögzítették.

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Orbán Viktor reagált Hankó Balázs őrizetbe vétele előtt rögzített interjújára

Orbán Viktor reagált Hankó Balázs őrizetbe vétele előtt rögzített interjújára

Orbán Viktor közösségi oldalán reagált a Hankó Balázs őrizetbe vétele előtt rögzített interjúra, amelynek sugárzását korábban maga is beharangozta. A volt miniszterelnök egy részletet osztott meg a beszélgetésből, és „újkommunista tempóról” írt.
 

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