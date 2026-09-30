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Csokoládé, csokireszelék.
Nyitókép: Pixabay

Bajban az itthon is rendkívül népszerű csokimárka

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Nehéz időszakot él át a Lindt, amely idén már másodszor csökkentette az éves árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását.

A Lindt a 2026-os teljes évre vonatkozó organikus árbevétel-növekedési várakozását 0–2 százalékra csökkentette a korábban jelzett 4–6 százalékról. Az előrejelzést márciusban egyszer már lefelé módosították, így a vállalat idén másodszor korrigálta negatív irányba a várakozását. A Lindt részvényei közben az idén már több mint negyedüket elvesztették értékükből, írja a Bloomberg alapján a Pénzcentrum.

A svájci csokoládégyártó szerint Németországban, Svájcban és Ausztriában tartósan gyenge a kereslet, miközben a fogyasztók egyre érzékenyebbek az árakra. A helyzetet tovább nehezítette, hogy

az egész Európát érintő nyári hőhullám visszavetette a csokoládéipar forgalmát.

Adalbert Lechner vezérigazgató szerint a kakaóárak közelmúltbeli történelmi csúcsai miatt szükségessé vált áremelések, valamint a visszafogott fogyasztói hangulat a vártnál gyengébb rendelésállományhoz vezettek egyes európai piacokon. Különösen a szezonális termékek iránti kereslet alakult kedvezőtlenül.

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