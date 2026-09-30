Leállították az új AI bevezetését, ijesztő dolgok derültek ki

A döntés néhány nappal azután született, hogy az OpenAI bejelentette: felfüggeszti az új, rendkívül fejlett AI-modellek fejlesztését, mivel aggályosnak tartja, hogy nem rendelkezik megfelelő biztosítékokkal a technológia nemkívánatos működésének megakadályozására – számolt be róla a hvg.hu.

Nemrég kiderült, hogy már az ENSZ rendszereit is megpróbálták feltörni az OpenAI elszabadult ügynökei, a GPT-6 Astra egyik kiadatlan változata pedig egészen ijesztő működést mutatott.

A mostani, ki nem adott modell, a GPT-6.1 Astra a cég közlése szerint „nem igazán felelt meg az elvárásoknak a hatáskör és az engedélyek betartása, valamint a felhasználó felé történő kommunikáció – különösen az elvégzett munka jellegének ismertetése – terén” – közölte Saachi Jain, a vállalat biztonsági rendszerekért felelős vezetője.

Az AI-t fejlesztő nagy cégek, mint az OpenAI vagy az Anthropic arról beszéltek, hogy vissza kellene fogni a fejlesztés ütemét, mert abból baj lehet. Donald Trump átverésnek nevezte az állításokat, Kína pedig úgy véli, az Egyesült Államok csupán a fejlődését próbálja letörni.