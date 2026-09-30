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Egy robotkéz, a tenyerén egy íróasztalnál számítógépen dolgozó ember sziluettje // Digital illustration of robots hand holding and supporting man who is working on his desk using computer, represent themes of artificial intelligence (AI), the future of work, and the intersection of humanity and technology.
Nyitókép: Getty Images/Andriy Onufriyenko

Leállították az új AI bevezetését, ijesztő dolgok derültek ki

Infostart

Leállította az OpenAI az új mesterségesintelligencia-modellje bevezetését, miután kiderült, hogy a tesztek során a rendszer olyan lépéseket is tett, amire nem kapott utasítást.

A döntés néhány nappal azután született, hogy az OpenAI bejelentette: felfüggeszti az új, rendkívül fejlett AI-modellek fejlesztését, mivel aggályosnak tartja, hogy nem rendelkezik megfelelő biztosítékokkal a technológia nemkívánatos működésének megakadályozására – számolt be róla a hvg.hu.

Nemrég kiderült, hogy már az ENSZ rendszereit is megpróbálták feltörni az OpenAI elszabadult ügynökei, a GPT-6 Astra egyik kiadatlan változata pedig egészen ijesztő működést mutatott.

A mostani, ki nem adott modell, a GPT-6.1 Astra a cég közlése szerint „nem igazán felelt meg az elvárásoknak a hatáskör és az engedélyek betartása, valamint a felhasználó felé történő kommunikáció – különösen az elvégzett munka jellegének ismertetése – terén” – közölte Saachi Jain, a vállalat biztonsági rendszerekért felelős vezetője.

Az AI-t fejlesztő nagy cégek, mint az OpenAI vagy az Anthropic arról beszéltek, hogy vissza kellene fogni a fejlesztés ütemét, mert abból baj lehet. Donald Trump átverésnek nevezte az állításokat, Kína pedig úgy véli, az Egyesült Államok csupán a fejlődését próbálja letörni.

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