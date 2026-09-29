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Portugál hátterű, az Egyesült Államokban bejegyzett tulajdonosa lett a Videoton FC-nek, miután a város közgyűlése szerdán zárt ülésen a három jelentkező közül a Final Third LLC. 775 millió forintos ajánlatát fogadta el – közölte Cser-Palkovics András polgármester.
Nyitókép: Cser-Palkovics András/Facebook

Komoly bajban a Videoton

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Másodszorra sem sikerült eladni a futballcsapatot, érvénytelen a pályázat. A brit Racing City Group cégcsoport visszalépett a szerződéskötéstől, ugyanis nem tudta megszerezni és bemutatni a Fehérvár FC Kft. vásárlásához szükséges bankgaranciát – jelentette be Facebook-oldalán kedden Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

A garancia bemutatását a Racing Ltd. vállalta, amikor beadta a pályázatát, pontosan tudta, milyen feltételeknek kell megfelelnie – írta Facebook-oldalán Cser-Palkovics András polgármester. Hozzátette: az önkormányzat a pályázat kiírása óta nem változtatott a feltételeken, és jogilag nem is tehette volna meg.

Az augusztus 19-én derült ki, hogy a futballklub tulajdonjogáért kiírt pályázaton második Racing City Grouppal folytatódtak a Fehérvár FC Kft. értékesítési tárgyalásai, és ha ez eredményesen zárult volna, új tulajdonosa lenne a futballklubnak.

Mivel nem sikerült megállapodni, új pályázatot kell kiírnia a város közgyűlésének.

Cser-Palkovics jelezte: nem akarják eladni a jelenleg NB II-es klubot olyan vevőnek, aki vállal valamit a pályázatában, aztán szerződéskötésig nem tudja a vállalását teljesíteni.

„A Racing Ltd. ugyanis vállalta, hogy egy bankgaranciával igazolja, minimum mennyi pénzt képes befektetni a Vidibe. A cég 5,3 milliárd forintot írt a pályázatában, azt bizonyítandó, hogy a következő években tényleg van annyi anyagi ereje, hogy fenntartsa a klubot, és az nem fog mondjuk egy év múlva megint az önkormányzatra szakadni” – írja a polgármester. Mivel a Racing Ltd. nem tudta bemutatni a bankgaranciáját, ezért a második pályázatot is eredménytelennek kell nyilvánítani – tette hozzá.

Cser-Palkovics jelezte, hogy

a Fehérvár FC Kft. gazdasági háttere stabil, a takarékos, előrelátó gazdálkodásnak köszönhetően még további hónapokig nem kell önkormányzati, tehát közpénzt beletenni a klub működtetésébe.

A polgármester hangsúlyozta: fontos, hogy a harmadik pályázati kör végre eredményes legyen.

„Azt egyértelművé tenném: az önkormányzat továbbra sem kíván sportklubot fenntartani és működtetni, értékesíteni kívánjuk a klubot. A cél nem változott, esélyt adni a nagy múltú, sokezer embert érdeklő Videotonnak a túlélésre. Meg kell találnunk tehát azt a vevőt, aki a lehetőségek szerint mielőbb és tartósan stabil anyagi háttere tud lenni a klubnak” – írta.

A Videoton jelenleg a tizedik helyen áll a 16 csapatos NB II-ben, nyolc forduló alatt háromszor győzött és ötször kikapott.

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