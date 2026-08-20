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Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Baka András az állami ünnepi tűzijáték előtt szólt a nemzethez

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A köztársasági elnök augusztus 20-i, a közmédiában az esti fényshow és tűzijáték előtt sugárzott üzenetében az újraindult hírszolgáltatás függetlenségének szükségességéről beszélt.

Baka András arról beszélt, hogy egy ország jövőjét nem kizárólag a vezetői alakítják, hanem azok az erős és tartós intézmények is, amelyek az állampolgárokat szolgálják. Szavai szerint erős intézményeket kell építenünk, mert ezek működésének minősége mutatja meg az élet minőségét. Ilyen intézmény a közmédia is, amelyen – különös jelentőséggel – éppen augusztus 20-án indult el a megújult hírszolgáltatás.

Nem elég azonban lecserélni az embereket: a megújulás után sokkal nehezebb feladat áll a közmédia dolgozói előtt: vissza kell szerezniük az emberek bizalmát, azt pedig csak kiérdemelni lehet. Ha a hírszolgáltatás nem a valóságot mutatja be, akkor mesterségesen felépített valóságot teremt, amely alapján milliók hozták meg döntéseiket. De nem szabad elvenni a választás szabadságát, mert akkor az emberi méltóság egy részét veszik el – mondta, majd arról beszélt, hogy az állampolgároknak joga van a hiteles információkhoz, hogy döntést tudjon hozni.

A szabad nyilvánosságot meg kell védeni, amit talán akkor a leginkább, ha ez kellemetlen – jegyezte meg.

„A szabad állam nem elveszi a döntés terhét, megadja a döntés lehetőségét. A közmédia nem hazudhat – legyen ez több egy emlékezetes mondatnál” – jelentette ki, hozzátéve, hogy ennek olyan alapelvvé kell válnia, amely a jövőben meghatározza a közszolgálati tájékoztatást Magyarországon.

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Kezdőlap    Belföld    Baka András az állami ünnepi tűzijáték előtt szólt a nemzethez

köztársasági elnök

közmédia

augusztus 20

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