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Egy szürke pulóveres nő egy könyvet olvas.
Nyitókép: Unsplash

Az olvasás „kapudrogjai” is elénk tárulnak most

Infostart / InfoRádió

Október 1-jén kezdődik a 31. Budapesti Nemzetközi Könyfesztivál a Hungexpón. Az esemény előtt a Gerbaud Cukrászdában tartott előzetes sajtótájékoztatót a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete. Az idei fesztivál tematikája a német irodalom, így német, svájci és osztrák díszvendégek részvételével zajlott a fesztivál előzetes bemutatása. Az MKKE elnöke, Gál Katalin a részletekbe is bevatta az InfoRádiót.

Magyarországon kívül Ausztria, Németország és Svájc rakja össze az október első napjával kezdődő programot a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Hungexpón – tudta meg az InfoRádió az esemény sajtóbemutatóján Gál Katalintól, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnökétől.

Ígérete szerint az nagyon színesnek is ígérkezik, mögötte állnak a nagykövetek, a kulturális intézetek, így a Goethe Intézet vezetője is. A kapcsolódás külön érdekessége, hogy a Goethén keresztül beszáll a legendás Frankfurti Könyvvásár is, épp az, amely a magyarországi rendezvényt is ihlette annak idején, és segítette is a létrejöttét. A frankfurti vásár egyébként épp pár héttel lesz a magyar után, emiatt különösen is megtisztelő Gál Katalin szerint, hogy bemutatják az újdonságokat.

A budapesti eseményen átadják a Budapest Nagydíjat is, amely minden évben egyetlen íróé: idén Colm Tóibín ír író kapja az elismerést. Most A varázsló című könyve fog megjelenni, ami Thomas Mann életéről szól, így ő is kapcsolódik a német tematikához.

Újszerű az idei fesztiválon, hogy a képregények egy önálló termet kaptak, ahol a nemzetközi képregények aktuális, friss köteteit nézhetik és vásárolhatják meg az érdeklődők, illetve a magyar képregénykínálattal is találkozhatnak.

Most is nagy hangsúlyt fektetnek a „gyerek(b)irodalomra” – a zárójeles betűvel Gál Katalin szerint a több teremnyi gyerekkönyv-kínálatra utalnak. Itt is lesz színpad beszélgetésekkel, bábjátékkal, filmvetítéssel.

„A neurodiverz gyerekeket is bevonjuk a könyvkultúra vonzásába. Megismertetjük velük úgy a könyv varázsát, hogy speciális foglalkozásokat tartunk számukra, és megpróbálunk olyan környezetet teremteni, amelyben számukra is hozzáférhető lehet a könyvkultúra” – részletezte Gál Katalin.

A Nemzetközi Könyvfesztiválnak 60-70 ezres közönsége szokott lenni, a szervezők remélik, hogy meg tudják tartani ezt az érdeklődési szintet most is. Családi eseménnyé szeretnék emelni a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, és bevonni minél szélesebb közönséget. Minden program ingyenesen látogatható.

Mit olvasunk?

A közönségről szólva elmondta: sokféle olvasó van: a statisztika szerint az idegen nyelvből magyarra fordított könyvek az évente kiadott friss könyvek 60 százalékát teszik ki, vagyis a világirodalomra bőven van kereslet, pedig sokan úgy tartják, hogy nem olvas a felnövekvő nemzedék. Olvasnak ők, csak mást, máshogy és máskor. Nagy sikere van körükben a szórakoztató irodalomból azoknak a romantikus regényeknek, amelyek egy kicsikét mitikusok, misztikusok, talán nem is a szépirodalom gyöngyszemei, de jó történetek, érdekességek vonulnak fel a lapokon.

„A young adult irodalom kapudrogként is felfogható: ha valaki megtanul értően olvasni, azt a szórakoztató irodalmon keresztül is megteheti, és az értő olvasás feltétele minden továbbinak, például az olvasás megszeretésének is. Tehát olyannal kell szoktatni az ifjúságot, ami érinti, foglalkoztatja őket, amit szívesen olvasnak” – mutatott rá.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.

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Az olvasás „kapudrogjai” is elénk tárulnak most

Az olvasás „kapudrogjai” is elénk tárulnak most

Október 1-jén kezdődik a 31. Budapesti Nemzetközi Könyfesztivál a Hungexpón. Az esemény előtt a Gerbaud Cukrászdában tartott előzetes sajtótájékoztatót a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete. Az idei fesztivál tematikája a német irodalom, így német, svájci és osztrák díszvendégek részvételével zajlott a fesztivál előzetes bemutatása. Az MKKE elnöke, Gál Katalin a részletekbe is bevatta az InfoRádiót.
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