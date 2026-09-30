Salát Gergely az Arénában: a kínai elnök az asztal alatt kicsit belerúgott az amerikaiba

A szokásos kínai „pókerarccal” vette tudomásul Hszi Csin-ping kínai elnök a pompás amerikai fogadtatást – vörös szőnyeg, B1 bombázók – Salát Gergely sinológus szerint. A PPKE oktatója, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, Hszi elnök már Donald Trump pekingi látogatása alkalmával sem reagált a bókokra, jókívánságokra, szép szavakra, sem szavakkal, sem gesztusokkal.

„Ez szerintem szándékos viselkedés a részéről, tulajdonképpen egyfajta hatalmi pozíciót sugall, hogy hiába a bókok, a káprázat, ez nem hatja meg” – elemezte kettejük viselkedését.

Mint hozzátette, a kínai elnöki delegációnak ezúttal tényleg példátlan szintű fogadtatásban volt része:

Donald Trump kiment vendége elé a repülőtérre: ilyen utoljára akkor történt, amikor Barack Obama elnök fogadta Ferenc pápát. A szokás az, hogy a Fehér Házban fogadják a vendégek. (Ilyen gesztust tett egyébként az amerikai elnök 2025-ben Vlagyimir Putyinnak is Alaszkában.) Donald Trump maga mutatta be a Fehér Házat, az épülő báltermet, az elnöki helikoptert, különféle kütyüket, gombokat, egyebeket, sugallva, hogy egyenrangú félként tárgyal a kínai elnökkel.

Hszi Csin-ping jelezte, a Thuküdidész-csapdát el kell kerülni, ezzel olthatatlan békevágyát is hangsúlyozta, de azt is, hogy Kína Amerika „nyakán” van, illetve olvasottságát is demonstrálta.

„A thuküdidészi csapda azt jelenti, hogy ha egy rendszeren belül van egy hanyatló és egy felemelkedő hatalom, akkor azok valószínűleg automatikusan háborúba vagy legalábbis konfliktusba fognak keveredni egymással. Nem azért, mert a döntéshozóik így vagy úgy döntenek, vagy mert bárki is háborút szeretne, hanem ez tulajdonképpen egy törvényszerűség. Néhányszor a történelemben sikerült elkerülni, de az esetek többségében, amit a történészek megvizsgáltak, egy ilyen helyzet konfliktushoz vezetett” – részletezte, hozzátéve, egy ilyen harc most egyenlő lenne a harmadik világháborúval, de ezt mindkét fél egyértelműen szeretné elkerülni. Ezért a kínaiak is átvették a még 2010-ben Amerikában divatba jött kifejezést, és azóta már mindketten ennek elkerüléséről beszélnek.

Salát Gergely még azt is megjegyezte, hogy ezt a történetet valószínűleg Kína magában úgy keretezi, hogy Amerika a hanyatló birodalom, Kína pedig a felemelkedő, így ezen a ponton „az asztal alatt kicsit bele is rúgott az amerikaiba”. A kínaiak egyébként a diplomáciában az ilyen „rugdosást” kiszervezik alacsonyabb szintre, de a szavak között olvasva találni lehet olyasmiket, amik nagyon kellemetlenek az amerikaiaknak.

„Változott a helyzet. Tíz éve még mindenkinek, a kínaiaknak is az volt a percepciója, hogy Amerika erősebb, nagyobb, gazdagabb, befolyásosabb Kínánál, de ez megváltozott. Sem a kínaiak, sem Donald Trump nem gondolja már így, ennek köszönhető ez az egyenrangú fogadtatás, a bókolás és a rengeteg gesztus. Abban nem vagyok biztos, hogy a klasszikus amerikai elit is elfogadta volna ezt – ők még a gyászmunka egy másik fázisában vannak –, de Donald Trump már nyíltan egyenrangú kapcsolatokról beszél és G2-ről, egy olyan konstrukcióról, amelyben a két szuperhatalom majd eligazgatja a világot. Ebbe a kínaiak egyébként nem akarnak belemenni, de ez egy másik kérdés” – fogalmazott Salát Gergely.

Exterde Tibor teljes interjúját alább megtekintheti, meghallgathatja.