Kiszorítaná a politikusokat a sportvezetésből a kormány – itt vannak az új szabályok

Megjelent a kormany.hu-n az új tervezet, amely a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg.
A törvényjavaslat fő célja az állami sportcélú támogatások átláthatóságának és szabályszerű felhasználásának előmozdítása, valamint a sportszervezetek vezetőivel szembeni integritási követelmények erősítése. Ezért megtiltja bizonyos állami, politikai befolyással bíró szereplők számára – például országgyűlési és európai parlamenti képviselőknek, megyei közgyűlési elnököknek, állami tulajdonú vállalatok vezetőinek –, hogy sportcélú szervezetek vezető pozícióit töltsék be – olvasható.
Az intézkedés az állami és politikai befolyással rendelkező személyek és szervezetek sport területén való részvételével kapcsolatos potenciális összeférhetetlenségi kockázatok csökkentését célozza. Ezáltal növelhető a bizalom a sportágazat állami támogatásának felhasználásában, és fenntartható a sportágazat folyamatos, tiszta működése. Ugyanakkor a kisebb szervezetek nem sérülnek, mivel az összeférhetetlenségi szabályokat csak jelentős sportolói létszám felett alkalmazzák.
A kormány álláspontja szerint a szabálytalanság megtörténte megkérdőjelezi az adott vezető integritását, fedhetetlenségét. A szabályozás most került napirendre, mert – mint írjáúk – szükséges az állami támogatások tisztaságának megőrzése és a sportágazat integritásának biztosítása.
A legfontosabb változások:
- Általános összeférhetetlenségi szabályok kerülnek bevezetésre az állami döntéshozói és politikai vezetők sport szervezeti vezetői tisztségeinek betöltésére vonatkozóan.
- Az érintett személyek: országgyűlési képviselők, európai parlamenti képviselők, megyei közgyűlési elnökök, kormányzati tisztviselők, állami többségi tulajdonú gazdasági társaságok vezetői, valamint bírósági nyilvántartásba vett pártok vezetői. Ezek a személyek nem lehetnek sportegyesületek, sportszövetségek, sportvállalkozások vezetői, sportiskolák igazgatói vagy kapcsolódó alapítványok kuratóriumi tagjai és vezető tisztségviselői a posztjuk betöltése alatt és azt követő 4 évig.
- A személyi összeférhetetlenségi szabályokat csak azok a sportszervezetek érintik, amelyeknél a tárgyév január 1-jén az igazolt sportolók létszáma eléri az 500 főt, hogy a kisebb szervezetek működését ne akadályozzák.
- Továbbá tilalmat vezetnek be olyan személyek számára, akik korábban sportszervezet vezetőjeként részt vettek támogatási visszaélésekben, hamis adatszolgáltatásban vagy nem rendeltetésszerű felhasználásban.
- Az európai parlamenti képviselők és országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvények is módosulnak a fentieknek megfelelően.
- Több kapcsolódó törvény (a sportról szóló, az államháztartásról szóló, az Országgyűlésről szóló és a kormányzati igazgatásról szóló) is módosul a szabályok összehangolása érdekében.
- Hatálybalépési szabályok és átmeneti rendelkezések is megjelennek a törvény zökkenőmentes bevezetéséhez.
A társadalmi egyeztetés a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos egyes összeférhetetlenségi szabályok megállapításáról határideje október 6.