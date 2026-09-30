Kiszorítaná a politikusokat a sportvezetésből a kormány – itt vannak az új szabályok

Megjelent a kormany.hu-n az új tervezet, amely a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg.

A törvényjavaslat fő célja az állami sportcélú támogatások átláthatóságának és szabályszerű felhasználásának előmozdítása, valamint a sportszervezetek vezetőivel szembeni integritási követelmények erősítése. Ezért megtiltja bizonyos állami, politikai befolyással bíró szereplők számára – például országgyűlési és európai parlamenti képviselőknek, megyei közgyűlési elnököknek, állami tulajdonú vállalatok vezetőinek –, hogy sportcélú szervezetek vezető pozícióit töltsék be – olvasható.

Az intézkedés az állami és politikai befolyással rendelkező személyek és szervezetek sport területén való részvételével kapcsolatos potenciális összeférhetetlenségi kockázatok csökkentését célozza. Ezáltal növelhető a bizalom a sportágazat állami támogatásának felhasználásában, és fenntartható a sportágazat folyamatos, tiszta működése. Ugyanakkor a kisebb szervezetek nem sérülnek, mivel az összeférhetetlenségi szabályokat csak jelentős sportolói létszám felett alkalmazzák.

A kormány álláspontja szerint a szabálytalanság megtörténte megkérdőjelezi az adott vezető integritását, fedhetetlenségét. A szabályozás most került napirendre, mert – mint írjáúk – szükséges az állami támogatások tisztaságának megőrzése és a sportágazat integritásának biztosítása.

A legfontosabb változások:

Általános összeférhetetlenségi szabályok kerülnek bevezetésre az állami döntéshozói és politikai vezetők sport szervezeti vezetői tisztségeinek betöltésére vonatkozóan.

Az érintett személyek: országgyűlési képviselők, európai parlamenti képviselők, megyei közgyűlési elnökök, kormányzati tisztviselők, állami többségi tulajdonú gazdasági társaságok vezetői, valamint bírósági nyilvántartásba vett pártok vezetői. Ezek a személyek nem lehetnek sportegyesületek, sportszövetségek, sportvállalkozások vezetői, sportiskolák igazgatói vagy kapcsolódó alapítványok kuratóriumi tagjai és vezető tisztségviselői a posztjuk betöltése alatt és azt követő 4 évig.

A személyi összeférhetetlenségi szabályokat csak azok a sportszervezetek érintik, amelyeknél a tárgyév január 1-jén az igazolt sportolók létszáma eléri az 500 főt, hogy a kisebb szervezetek működését ne akadályozzák.

Továbbá tilalmat vezetnek be olyan személyek számára, akik korábban sportszervezet vezetőjeként részt vettek támogatási visszaélésekben, hamis adatszolgáltatásban vagy nem rendeltetésszerű felhasználásban.

Az európai parlamenti képviselők és országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvények is módosulnak a fentieknek megfelelően.

Több kapcsolódó törvény (a sportról szóló, az államháztartásról szóló, az Országgyűlésről szóló és a kormányzati igazgatásról szóló) is módosul a szabályok összehangolása érdekében.

Hatálybalépési szabályok és átmeneti rendelkezések is megjelennek a törvény zökkenőmentes bevezetéséhez.

A társadalmi egyeztetés a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos egyes összeférhetetlenségi szabályok megállapításáról határideje október 6.