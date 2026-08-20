Már másodfokú figyelmeztetéseket is kiadtak zivatarok miatt – itt vannak a térképek

csütörtökön a délutáni óráktól főként a Dunántúl északi, északnyugati felén, harmadán növekszik a zivatarok kialakulásának, illetve az Alpok felől történő besodródásának valószínűsége. A kora esti órákban már az Északi-középhegység nyugati térségében sem zárható ki zivatartevékenység. A cellákat jellemzően viharos, óránkénti 60-80 kilométeres széllökés, jégeső és intenzív csapadék kísérheti. A késő délutáni, kora esti órákban egy-egy heves zivatar képződését sem lehet teljesen kizárni, amelyhez erősen viharos, óránkénti 80-90 kilométeresnél is erősebb széllökés és nagyobb méretű jég is társulhat.

Eső, villámok, szél, jégeső veszélye

A HungaroMet Zrt. csütörtökre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt Győr-Moson-Sopron vármegye területére, ahol a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

Vas, Veszprém, Zala, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékre elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki zivatarok veszélye miatt – az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

A hőség is gondot okozhat augusztus 20-án

Emellett Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyékre másodfokú figyelmeztetést adtak ki, ezeken a helyeken a napi középhőmérséklet pénteken 27 Celsius-fok felett alakulhat.

Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Heves, Borsod-AbaújZemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék kivételével az ország többi részén a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet csütörtökön, ezért a HungaroMet Zrt. elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adott ki magas középhőmérséklet miatt ezekre a vármegyékre.