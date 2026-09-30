Nemzetek Ligája: gólzápor Sevillában, angol győzelem Prágában

Sevillában a Ramón Sánchez Pizjuán Stadionban a 2. percben Lamine Yamal góljával gyorsan vezetéshez jutottak a spanyolok, akik támadásban maradtak és helyzeteik adódtak előnyük növelésére. A jobbára védekezésre kényszerített, a labdát általában kevés ideig birtokló horvátok a 28. percben villantak, és Dion Beljo fejesével váratlanul egyenlítettek. A házigazda nem esett kétségbe, és a 31. percben Marc Pubill fejesgóljával visszavette a vezetést. A második félidőben azonnal nyomást gyakorolt ellenfelére a világbajnok, és 63. percben príma jobb oldali összjáték végén Lamine Yamal éles szögből vágta a kapuba a labdát. Barcelonai klubtársa, Dominik Livakovic nem zárt jól a röviden.

A hajrában kijött a szorításból a horvát gárda, de veszélyeztetni és gólt szerezni nem tudott. Ezt a védelmi kinyílást a 89. percben Nico Williams bosszulta meg, aki egy kontra lezárásaként megforgatta védőjét, majd a hosszúba bombázott.

Prágában az angolok az első félidőben hiába dolgoztak ki több helyzetet és birtokolták jóval többet a labdát, nem tudták gólra váltani a mezőnyfölényüket, még úgy sem, hogy Pavel Sulc kiállítását követően az első félidő közepétől emberelőnyben játszhattak. A szünet után azonban hamar megtört a jég: saját térfélen eladott hazai passzt góllal büntettek az angolok, Anthony Gordon okos fejessel talált a kapuba. A 69. percben Harry Kane közeli lövéssel duplázta meg az előnyt, a hátralévő időben az angolok kézben tartották az irányítást, de újabb gólt már nem szereztek.

Két fordulót követően a spanyolok hat ponttal elsők, az angoloknak és a horvátoknak egyaránt három pontjuk van, a cseheknek továbbra sincs pontjuk. Az A divízió csoportjainak első két helyezettje tavasszal a negyeddöntőben szerepelhet, a harmadik a bennmaradásért játszik, a negyedik kiesik a B divízióba.

Eredmények, Nemzetek Ligája, 2. forduló:

A divízió, 3. csoport:

Spanyolország–Horvátország 4–1 (2–1)

Csehország–Anglia 0–2 (0–0)

Az állás: 1. Spanyolország 6 pont, 2. Anglia 3 (4-3), 3. Horvátország 3 (3-5), 4. Csehország 0

B divízió, 1. csoport:

Szlovénia–Észak-Macedónia 2–0 (0–0)

Skócia–Svájc 0–3 (0–1)

Az állás: 1. Svájc 6 pont, 2. Szlovénia 4, 3. Skócia 1, 4. Észak-Macedónia 0

C divízió, 1. csoport:

San Marino–Albánia 0–3 (0–2)

korábban:

Finnország–Fehéroroszország 0–0

Az állás: 1. Albánia 6 pont, 2. Finnország 4, 3. Fehéroroszország 1, 4. San Marino 0

C divízió, 3. csoport:

Szlovákia-Kazahsztán 2–1 (1–1)

korábban:

Moldova–Feröer-szigetek 1–1 (0–1)

Az állás: 1. Szlovákia 6 pont, 2. Feröer-szigetek 2, 3. Kazahsztán 1 (2-3), 4. Moldova 1 (1-3)

C divízió, 4. csoport:

Bulgária–Észtország 0–0

Luxemburg–Izland 0–3 (0–2)

Az állás: 1. Izland 4 pont, 2. Luxemburg 3, 3. Észtország 2. 4. Bulgária 1