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A spanyol Marc Pubill ünnepli gólját a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának 2. fordulójában játszott Spanyolország - Horvátország mérkõzésen Sevillában 2026. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/AP/Manu Fernández

Nemzetek Ligája: gólzápor Sevillában, angol győzelem Prágában

Infostart / MTI

A világbajnok a spanyol, illetve az angol válogatott is magabiztosan nyert kedden a labdarúgó Nemzetek Ligája második fordulójában: előbbi hazai környezetben 4-1-re múlta felül a horvátokat, míg utóbbi együttes Prágában győzte le 2-0-ra a 28. perctől emberhátrányban játszó cseheket.

Sevillában a Ramón Sánchez Pizjuán Stadionban a 2. percben Lamine Yamal góljával gyorsan vezetéshez jutottak a spanyolok, akik támadásban maradtak és helyzeteik adódtak előnyük növelésére. A jobbára védekezésre kényszerített, a labdát általában kevés ideig birtokló horvátok a 28. percben villantak, és Dion Beljo fejesével váratlanul egyenlítettek. A házigazda nem esett kétségbe, és a 31. percben Marc Pubill fejesgóljával visszavette a vezetést. A második félidőben azonnal nyomást gyakorolt ellenfelére a világbajnok, és 63. percben príma jobb oldali összjáték végén Lamine Yamal éles szögből vágta a kapuba a labdát. Barcelonai klubtársa, Dominik Livakovic nem zárt jól a röviden.

A hajrában kijött a szorításból a horvát gárda, de veszélyeztetni és gólt szerezni nem tudott. Ezt a védelmi kinyílást a 89. percben Nico Williams bosszulta meg, aki egy kontra lezárásaként megforgatta védőjét, majd a hosszúba bombázott.

Prágában az angolok az első félidőben hiába dolgoztak ki több helyzetet és birtokolták jóval többet a labdát, nem tudták gólra váltani a mezőnyfölényüket, még úgy sem, hogy Pavel Sulc kiállítását követően az első félidő közepétől emberelőnyben játszhattak. A szünet után azonban hamar megtört a jég: saját térfélen eladott hazai passzt góllal büntettek az angolok, Anthony Gordon okos fejessel talált a kapuba. A 69. percben Harry Kane közeli lövéssel duplázta meg az előnyt, a hátralévő időben az angolok kézben tartották az irányítást, de újabb gólt már nem szereztek.

Két fordulót követően a spanyolok hat ponttal elsők, az angoloknak és a horvátoknak egyaránt három pontjuk van, a cseheknek továbbra sincs pontjuk. Az A divízió csoportjainak első két helyezettje tavasszal a negyeddöntőben szerepelhet, a harmadik a bennmaradásért játszik, a negyedik kiesik a B divízióba.

Eredmények, Nemzetek Ligája, 2. forduló:

A divízió, 3. csoport:

  • Spanyolország–Horvátország 4–1 (2–1)
  • Csehország–Anglia 0–2 (0–0)

Az állás: 1. Spanyolország 6 pont, 2. Anglia 3 (4-3), 3. Horvátország 3 (3-5), 4. Csehország 0

B divízió, 1. csoport:

  • Szlovénia–Észak-Macedónia 2–0 (0–0)
  • Skócia–Svájc 0–3 (0–1)

Az állás: 1. Svájc 6 pont, 2. Szlovénia 4, 3. Skócia 1, 4. Észak-Macedónia 0

C divízió, 1. csoport:

  • San Marino–Albánia 0–3 (0–2)

korábban:

  • Finnország–Fehéroroszország 0–0

Az állás: 1. Albánia 6 pont, 2. Finnország 4, 3. Fehéroroszország 1, 4. San Marino 0

C divízió, 3. csoport:

  • Szlovákia-Kazahsztán 2–1 (1–1)

korábban:

  1. Moldova–Feröer-szigetek 1–1 (0–1)

Az állás: 1. Szlovákia 6 pont, 2. Feröer-szigetek 2, 3. Kazahsztán 1 (2-3), 4. Moldova 1 (1-3)

C divízió, 4. csoport:

  • Bulgária–Észtország 0–0
  • Luxemburg–Izland 0–3 (0–2)

Az állás: 1. Izland 4 pont, 2. Luxemburg 3, 3. Észtország 2. 4. Bulgária 1

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Kezdőlap    Sport    Nemzetek Ligája: gólzápor Sevillában, angol győzelem Prágában

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