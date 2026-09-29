Turul Szíve az erdőben

A program célja, hogy a természetben végzett mozgást és az önellenőrzést összekapcsolva támogassa az egészségtudatos életmódot.

Elsősorban a szív- és érrendszeri betegséggel, magasvérnyomás-betegséggel vagy cukorbetegséggel élők számára nyújt rehabilitációs és megelőző lehetőséget, ugyanakkor egészséges résztvevők számára is elérhető.

A program nemcsak rendszeres mozgásra ösztönöz, de abban is segít, hogy a résztvevők jobban megismerjék saját terhelhetőségüket, és megtanulják a helyes pulzusmérést.