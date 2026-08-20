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Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszédet mond az Alapjogokért Központ és az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány Central European Summit című nemzetközi konferenciáján a Várkert Bazárban 2025. április 15-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Bóka János: meg kell neveznünk, mi igaz és mi hamis

Infostart / MTI

A magyar nemzet határokon átívelő közössége, a család, a szuverén állam és a saját lábon álló gazdaság mellett tett hitet, valamint fellépést ígért az „önkénnyel” és „az ország kiárusításával” szemben Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön közzétett Facebook-videójában.

„Hiszem, hogy Szent István művének vannak olyan tanulságai, amik ezer év távlatából is irányadóak. Hiszem, hogy a magyar nemzet határokon átívelő közössége érték, ami túlélte a 20. század viharait, és amit a 21. században is meg kell őriznünk. Hiszem, hogy közösségünk alapja a család, az egyéni jólét alapja a munka, nemzeti jólétünk alapja pedig a szuverén és cselekvőképes állam és a saját lábon álló gazdaság” – fogalmazott Bóka János.

A Fidesz frakcióvezetője szerint ezért kell ma is fellépniük az önkény ellen, felemelni a hangjukat az ország kiárusításával szemben, megvédeni a magyar családokat, a munka becsületét, az utcák biztonságát és kezet nyújtani határokon túl élő magyaroknak.

„Meg kell neveznünk, mi igaz és mi hamis, mi a látszat és mi a valóság. Ezt kell tennünk kormányon és ellenzékben, többségben és kisebbségben, idén, jövőre és azután is. Magyarország és a magyar emberek számíthatnak ránk” – fogalmazott.

Bóka János szerint Magyarország történelme során csak akkor volt sikeres, ha tudta, kiknek az örökébe lép, és mivel tartozik az utána jövőknek. Hangsúlyozta: Magyarország sorsa összefonódott a keresztény Európa sorsával. Hitünk, történelmünk és kultúránk ide köt bennünket, Magyarország békéjét és jólétét ma is Európában kell megtalálnunk – emelte ki.

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