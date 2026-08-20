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Nyitókép: Teraphim/Getty Images

Kétezer drón a Duna felett – látványos lesz, a tévénézőknek pedig extrával készülnek

Infostart / MTI

Az államalapítás ünnepének csütörtök esti csúcspontja egy 32 perces, egyetlen dramaturgiai ívre épülő audiovizuális produkció lesz a Duna felett, amelyben nem a tűzijáték, hanem a fényfestés és kétezer drón viszi a főszerepet.

A 21 órakor kezdődő, Fejezetek a magyar nemzet 1000 éves történetéből című audiovizuális show nem egymást követő technikai effektek sora lesz, hanem egyetlen dramaturgiai ívre épülő előadás.

A történet a Kárpát-medence természeti világából, „A folyók országából” indul. Ezt követi „A megérkezés”, majd „A döntés”: az a történelmi fordulat, amely létrehozta és Európához kapcsolta a magyar államot. Innen „Az ezeréves áramlás” és „A szabadság hangja” visz el az utolsó fejezethez, „A fényhez”.

Az előadás magyar festészeti, építészeti és ornamentikai motívumokra támaszkodik. A nézők többek között a Feszty-körkép, a koronázási palást, valamint középkori pecsétek és medalionok képeivel találkozhatnak, feltűnnek Benczúr Gyula és Székely Bertalan festményei által inspirált jelenetek is, köztük az Egri nők.

A vetítés a Parlamentre, a Lánchídra és a pesti rakpart több épületére kiterjed, a Duna felett pedig az eddigieknél jóval több, mintegy kétezer drón rajzol ki absztrakciókat és idéz fel történelmi pillanatokat. Az előadás alatt Zságer Balázs, Dj Bootsie és iamyank szerzeménye szól.

A szervezők kiemelték:

a fényfestések miatt a látványt Budáról érdemes nézni, a Lánchíd és a Margit híd között.

Azoknak, akik nem jutottak el a helyszínre, nem szeretik a nagy tömeget, vagy épp tűzijátékmentes showt akarnak, az este folyamán – a tűzijáték és drónok kivételével – kétszer is megismétlik a fényshowt. Az első ismétlés 22 óra és 22 óra 30 perc között lesz (tűzijáték, a drónshow és Himnusz nélkül), ezt követően, egészen éjjel 1 óráig a fényfestés folyamatosan a Parlamenten és a Lánchídon lesz látható.

Akik televízión keresztül követik az esti show-t, egy különleges plusz élményt kapnak: a közvetítésben a fények összekapcsolódnak az irodalommal. Nyáry Krisztián tolmácsolásában lesz hallható az alkotáshoz írt prológusa, valamint az egyes jelenetekhez általa válogatott irodalmi idézetek.

A közlemény kitért arra, hogy a produkció mögött széles szakmai összefogás áll. Az ünnepi audiovizuális show több mint harminc fős stáb munkája, húsz fényfestő dolgozik a megvalósításon, köztük a Maxin10sity, a Limelight, a Global Illumination, a Promptmonsters és Battha Gáspár. A teljes produkció megvalósítását a Centrum Production vezetője, Besnyő Dániel irányítja, a művészeti csapat vezetője Kálmán Mátyás.

(A nyitókép illusztráció.)

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Kezdőlap    Belföld    Kétezer drón a Duna felett – látványos lesz, a tévénézőknek pedig extrával készülnek

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Kétezer drón a Duna felett – látványos lesz, a tévénézőknek pedig extrával készülnek

Kétezer drón a Duna felett – látványos lesz, a tévénézőknek pedig extrával készülnek

Az államalapítás ünnepének csütörtök esti csúcspontja egy 32 perces, egyetlen dramaturgiai ívre épülő audiovizuális produkció lesz a Duna felett, amelyben nem a tűzijáték, hanem a fényfestés és kétezer drón viszi a főszerepet.
 

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