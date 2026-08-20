ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.79
usd:
311.68
bux:
0
2026. augusztus 20. csütörtök István
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Magyar Honvédség Csehországból érkezett és a sajtóbemutatóra kiállított két darab, többcélú, használt Airbus A319-es csapatszállító katonai repülőgépeinek egyike Kecskeméten az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison 2018. február 2-án. A gépek a honvédség hadrendjében teljesítenek majd szolgálatot. Az első katonai Airbus A319-es január 31-én érkezett meg a kecskeméti repülőtérre.
Nyitókép: Ujvári Sándor

Ritkán látott szürke repülőgép tűnik fel a Parlamentnél – videó

Infostart

Több különleges jármű is bemutatkozik a fővárosi légiparádén augusztus 20-án. Az úgynevezett díszelgő repülésen sokkal jobban kell koncentrálniuk, mint egy átlagos gyakorlórepülésen, közelebb is haladnak egymáshoz a járművek.

Mások mellett a Magyar Honvédség Airbus A319-ese lesz a légiparádé lenyűgöző programjának egyik vonzereje. A felkészülésről a honvedelem.hu közösségi oldalán jelent meg egy videó: a szürke szállítógép a Duna felett, a Parlament előtt fog végrehajtani egy alacsony áthúzást.

A légiparádé részvevője lesz még egyebek között a honvédség L-39 Skyfox gépe (könnyű harcászati és kiképző repülő) – ezek repülnek majd a Gripenek után, és két ilyen fogja kísérni a KC-390 Millennium kétrámpás kialakítású, légi utántöltésre alkalmas katonai szállító repülőgépet az egyik átrepülése közben.

A légiparádé a tervek szerint csütörtökön 9 órakor, a tisztavatás és az ünnepélyes zászlófelvonás után kezdődik, és 10 óráig tart a Duna belvárosi szakasza felett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ritkán látott szürke repülőgép tűnik fel a Parlamentnél – videó

magyar honvédség

airbus a319

szállítógép

légi bemutató

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Fura urak” és felszabadulás – Tarr Zoltán állami és miniszteri díjakat adott át

„Fura urak” és felszabadulás – Tarr Zoltán állami és miniszteri díjakat adott át

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter állami és miniszteri díjakat adott át a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban augusztus 20. alkalmából szerdán.
 

Amerika beköltözik a Budai Várba: különleges vendégek érkeztek a Mesterségek Ünnepére

Boltba menne augusztus 20-án? Mutatjuk, hol lehet szerencséje

Térkép - Sok helyen nem lehet közlekedni az augusztus 20-i rendezvények miatt

Cserhalmi Györggyel kapcsolatban tett bejelentést Magyar Péter

VIDEÓ
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.24. hétfő, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos támadás érte Kijevet, Romániában zuhant le egy drón – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Súlyos támadás érte Kijevet, Romániában zuhant le egy drón – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Oroszország nem sokkal éjfél után drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet, egy ötemeletes lakóházat és egy gyerekkórházat is találat ért. 12 ember életét vesztette a csapásokban, 32 megsebesült. A román védelmi minisztérium szerint egy Ukrajnát érő támadás során egy drón zuhant le Romániában, Tulcea megyében, egy lakatlan területen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a friss lista: ennyibe kerül Magyarország Tortája 2026-ban a magyar cukrászdákban szeletenként - A legtöbb helyen nem emeltek árat

Itt a friss lista: ennyibe kerül Magyarország Tortája 2026-ban a magyar cukrászdákban szeletenként - A legtöbb helyen nem emeltek árat

A Várkert Bazárban egységesen 1950 forint lesz egy szelet, a cukrászdákban pedig várhatóan 1700-2000 forint között mozognak majd az árak.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia launches missile strikes on Kyiv and surrounding region, killing at least eight

Russia launches missile strikes on Kyiv and surrounding region, killing at least eight

Apartment blocks and warehouses were targeted in the "massive attack" on Thursday, according to the State Emergency Service of Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 20. 07:30
Így vezeti az elektromos autóját? Később milliókba fog fájni
2026. augusztus 20. 07:15
Már másodfokú figyelmeztetéseket is kiadtak zivatarok miatt – itt vannak a térképek
×
×