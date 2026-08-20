Ritkán látott szürke repülőgép tűnik fel a Parlamentnél – videó

Mások mellett a Magyar Honvédség Airbus A319-ese lesz a légiparádé lenyűgöző programjának egyik vonzereje. A felkészülésről a honvedelem.hu közösségi oldalán jelent meg egy videó: a szürke szállítógép a Duna felett, a Parlament előtt fog végrehajtani egy alacsony áthúzást.

A légiparádé részvevője lesz még egyebek között a honvédség L-39 Skyfox gépe (könnyű harcászati és kiképző repülő) – ezek repülnek majd a Gripenek után, és két ilyen fogja kísérni a KC-390 Millennium kétrámpás kialakítású, légi utántöltésre alkalmas katonai szállító repülőgépet az egyik átrepülése közben.

A légiparádé a tervek szerint csütörtökön 9 órakor, a tisztavatás és az ünnepélyes zászlófelvonás után kezdődik, és 10 óráig tart a Duna belvárosi szakasza felett.